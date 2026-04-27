 Definidas fechas y horarios de las semifinales de la Primera
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Definidas fechas y horarios de las semifinales de la Primera División

En la serie entre San Pedro FC y Nueva Santa Rosa se conocerá al nuevo huésped de la Liga Nacional.

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Trofeos de campeón y subcampeón de la Primera División - Primera División
Trofeos de campeón y subcampeón de la Primera División / FOTO: Primera División

La Primera División del fútbol guatemalteco ha definido oficialmente los detalles de las semifinales del torneo Clausura 2026, una fase clave en la que no solo se disputará el título, sino también el ansiado ascenso a la Liga Nacional. Durante el congresillo del Comité Ejecutivo se confirmaron los días, horarios y sedes de los encuentros, marcando el inicio de una etapa de alta intensidad competitiva. Los equipos clasificados —Nueva Santa Rosa, Deportivo San Pedro FC, Suchitepéquez y Chichicasteco FC— llegan en un buen momento futbolístico, respaldados por el apoyo constante de sus aficiones.

Uno de los aspectos más relevantes establecidos por la organización es la obligatoriedad de la transmisión de todos los partidos de semifinales, tanto de ida como de vuelta. Esta medida busca garantizar mayor visibilidad y transparencia en la competencia, y su incumplimiento conllevará sanciones económicas. En el ámbito arbitral, se determinó que los jueces serán designados desde la Liga Nacional, con el objetivo de asegurar un mayor nivel de experiencia y control en encuentros decisivos. Además, se evitará que un mismo árbitro dirija ambos partidos de una misma serie.

Programación de las semifinales de la Primera División

En cuanto a la seguridad y logística, también se implementaron disposiciones específicas. En la serie entre Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro FC no se permitirá el ingreso de afición visitante en ninguno de los dos partidos, debido a acuerdos entre clubes y limitaciones de infraestructura. Por otro lado, en la llave entre Suchitepéquez y Chichicasteco FC sí se autorizará la presencia de seguidores visitantes, aunque con aforo restringido: 500 aficionados en Mazatenango y 150 en el estadio Tzocomá. Asimismo, se prohibió el ingreso de instrumentos musicales en estos recintos para facilitar el control y evitar incidentes.

Las semifinales prometen duelos cerrados y emocionantes, donde cada detalle puede marcar la diferencia. En especial, la serie entre Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro FC concentra gran atención, ya que de ahí saldrá el nuevo integrante de la Liga Nacional. Con calendarios ya definidos y condiciones claras, los equipos se preparan para disputar una fase en la que no hay margen de error.

Horarios de los partidos de semifinales:

  • Nueva Santa Rosa vs Deportivo San Pedro FC Sábado 2 de mayo - 20:00 horas
  • Deportivo San Pedro FC vs Nueva Santa Rosa Domingo 10 de mayo - 13:00 horas
  • Suchitepéquez vs Chichicasteco FC Domingo 3 de mayo - 19:00 horas
  • Chichicasteco FC vs Suchitepéquez Domingo 10 de mayo - 14:00 horas
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Acción entre Coatepeque y San Pedro - Liga de Futbol Primera División

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