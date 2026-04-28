Simeone asegura que el futbol "no le debe nada" al Atlético

En la antesala de la semifinal de la Liga de Campeones, el técnico argentino Diego Simeone dejó una reflexión contundente sobre las expectativas que rodean al Atlético de Madrid antes de medirse al Arsenal. "No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran", afirmó con firmeza, rechazando la idea de que el fútbol tenga una deuda pendiente con su equipo.
Durante la rueda de prensa, Simeone profundizó en su visión del fútbol y de la vida, subrayando la importancia de mantener los pies en la tierra. "Yo siempre digo que el soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra", expresó, dejando claro que, aunque la ilusión es necesaria, el verdadero enfoque debe estar en el presente y en el rendimiento dentro del campo.
Simeone confía en sacar un resultado positivo ante el Arsenal
Lejos de sentirse presionado, el técnico argentino habló de emociones distintas en este momento clave de la temporada. "No siento presión, siento responsabilidad e ilusión", señaló, destacando que el equipo está "cerca de un objetivo que el club no ha logrado nunca". Para Simeone, alcanzar nuevamente una semifinal es un logro significativo, especialmente por lo que representa en la historia reciente de la institución y por la conexión con la afición.
En cuanto al planteamiento del partido, el entrenador explicó que la clave estará en la preparación y en la ejecución de sus futbolistas. "Prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de encuentros", comentó. Además, dejó claro el estilo que pretende imponer: "Jugar con intensidad, con nuestro modo de juego, con nuestra búsqueda", en un duelo que anticipa como exigente ante un rival de alto nivel.
Finalmente, Simeone elogió el presente de Alexander Sorloth, destacando su impacto en el equipo. "Es increíble. Es un futbolista que logra marcar una cantidad de goles año tras año", afirmó, resaltando que "cuando él está bien, es determinante en nuestro equipo".