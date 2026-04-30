 Panenka: "Yo a Vinícius no le dejaría tirar los penaltis"
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Antonin Panenka: "Yo a Vinícius no le dejaría tirar los penaltis"

"Vinícius tiene otras capacidades, pero no para los penaltis", asegura Panenka que defendió a Checoslovaquia en la Eurocopa de 1976.

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Antonin Panenka se refirió a Vinícius, el actual jugador del Real Madrid
Antonin Panenka se refirió a Vinícius, el actual jugador del Real Madrid / FOTO: EFE

Aunque haya pasado medio siglo desde el legendario penalti 'a lo Panenka', con el que Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976, este estilo de ejecutar la pena máxima en el futbol no ha perdido actualidad ni originalidad, lo que es una gran satisfacción para su artífice, el checo Antonin Panenka.

A sus 77 años reconoce, en una entrevista concedida a EFE en Praga, que es "un honor que después de 50 años" los jugadores lo sigan intentando, que todos sepan "lo que es y lo llaman un ‘Panenka kick’", pero asegura que "no todos lo hacen bien".

Afirma, incluso, que no le dejaría tirar los penaltis al brasileño Vinícius y que el error de Brahim Díaz, en la final de la Copa África, cuando trató de marcar así la pena máxima que le daba el título a Marruecos, forma parte "de la belleza del futbol"

"Me encanta que no se haya olvidado y que esta idea perdure, y que jugadores de pequeños torneos hasta los nombres más famosos, también lo utilicen", asegura el legendario centrocampista del Bohemians 1905' de Praga y del Rapid de Viena.

Panenka habla sobre Vinícius

Vinícius tiene otras capacidades, pero no para los penaltis. "Yo a Vinícius jr. no le dejaría tirar los penaltis. Tiene otras capacidades, pero no para los penaltis", dice sobre el delantero del Real Madrid, que ha fallado 6 penas máximas de las 19 lanzadas, incluidas una con la "Canarinha" y otra con la selección brasileña sub-20.

Sobre el error del marroquí Brahim Díaz en la final de la reciente Copa Africana de Naciones, cuando intentó un penalti ‘a lo Panenka’ y acabó mandando el balón a los brazos del portero senagalés Édouard Mendy en el centro del arco, Panenka aseveró que "ahí está la belleza del fútbol, que no puedes planificarlo".

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Antonin Panenka concedió una entrevista a EFE donde habló de su carrera como portero - EFE

Nacido en Praga en 1948, Panenka sólo disputó un Mundial, el de España (1982), ya que la selección no logró clasificarse para el de Alemania (1974) ni el de Argentina (1978).

Checoslovaquia disputó la fase de grupos en Valladolid y Bilbao contra Kuwait, Inglaterra y Francia, y Panenka fue el único de su equipo que anotó, en dos ocasiones y de penalti.

Brasil: Un nuevo Vinícius para la cita mundial

La Copa de este verano no será la primera que dispute Vinícius Jr., pero esta vez el contexto no podría ser más diferente.

*Información EFE.

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