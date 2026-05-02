Resultado Osasuna vs. Barcelona por La Liga

El Barcelona salió en Pamplona con Robert Lewandowski y Eric García en el once ante un Osasuna con Raúl Moro en lugar de Víctor Muñoz.
El delantero polaco Lewandowski, titular en Pamplona, acompañó a Eric García como novedades de un once culé que buscaba una victoria más hacia el título.
Por su parte, Osasuna metió a Moro por Víctor Muñoz, quien cayó lesionado ante el Sevilla. Además, Moi Gómez sustituye a Aimar Oroz.
Tras un partido nivelado, pero riesgoso para el Barcelona, la mejor oportunidad de gol del primer tiempo la tuvo el cuadro local, y fue un remate de Ante Budimir que dio en el palo de Joan García cuando se jugaba el minuto 36.
Dos minutos después, otra vez Budimir intentaba abrir el marcador, aunque en esta oportunidad fue con un remate directo a puerta, la cual atajó milagrosamente García.
Victoria con aroma a título
Para la etapa de complemento, el equipo de Hansi Flick salió mejor al terreno de juego, y empezó a dominar a su rival, y comenzó con generar oportunidades de gol, pero la anotación se les negaba.
A pesar de la superioridad, fue el Osasuna el equipo que tuvo la mejor chance de anotar antes de los 70 minutos con un remate de Rubén García, pero en el fondo bien ubicado Joan y evitó el gol de la apertura.
El cierre sería dramático para el equipo visitante ya que debía buscar a toda costa el gol que le diera el triunfo y lo acercara al titulo de La Liga.
Cuando parecía que todo terminaría sin goles, apareció la magia del futbolista polco Robert Lewandowski para hacer el 0-1 al 81 y de esta forma lograr una ventaja que lo deja a un paso de ser campeón de La Liga 2025-2026. Ferran Torres al 86 reafirmaba el triunfo con un 0.2, pero Raúl García al 88 hacía el 1-2. Al final, el triunfo fue para los de visitante.
Este domingo, el Espanyol recibe Real Madrid, y se gana el cuadro local, el Barcelona será matemáticamente campeón mañana.
- Osasuna: Sergio Herrera: Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García y Budimir, Moro
- Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Canceló; Pedri, Gavi, Olmo; Bardghji, Lewandowski y Fermín.