 Resultado Osasuna vs. Barcelona por La Liga
Deportes

Victoria de Barcelona con aroma a campeón

Ferran Torres hizo el gol del triunfo del cuadro culé, que espera una derrota del Real Madrid para ser recibido con un pasillo en el clásico.

Compartir:
Acción entre Osasuna y Barcelona en El Sadar
Acción entre Osasuna y Barcelona en El Sadar / FOTO: EFE

El Barcelona salió en Pamplona con Robert Lewandowski y Eric García en el once ante un Osasuna con Raúl Moro en lugar de Víctor Muñoz.

El delantero polaco Lewandowski, titular en Pamplona, acompañó a Eric García como novedades de un once culé que buscaba una victoria más hacia el título.

Por su parte, Osasuna metió a Moro por Víctor Muñoz, quien cayó lesionado ante el Sevilla. Además, Moi Gómez sustituye a Aimar Oroz.

Tras un partido nivelado, pero riesgoso para el Barcelona, la mejor oportunidad de gol del primer tiempo la tuvo el cuadro local, y fue un remate de Ante Budimir que dio en el palo de Joan García cuando se jugaba el minuto 36.

Dos minutos después, otra vez Budimir intentaba abrir el marcador, aunque en esta oportunidad fue con un remate directo a puerta, la cual atajó milagrosamente García.

Victoria con aroma a título 

Para la etapa de complemento, el equipo de Hansi Flick salió mejor al terreno de juego, y empezó a dominar a su rival, y comenzó con generar oportunidades de gol, pero la anotación se les negaba.

A pesar de la superioridad, fue el Osasuna el equipo que tuvo la mejor chance de anotar antes de los 70 minutos con un remate de Rubén García, pero en el fondo bien ubicado Joan y evitó el gol de la apertura.

El cierre sería dramático para el equipo visitante ya que debía buscar a toda costa el gol que le diera el triunfo y lo acercara al titulo de La Liga.  

Cuando parecía que todo terminaría sin goles, apareció la magia del futbolista polco Robert Lewandowski para hacer el 0-1 al 81 y de esta forma lograr una ventaja que lo deja a un paso de ser campeón de La Liga 2025-2026. Ferran Torres al 86 reafirmaba el triunfo con un 0.2, pero Raúl García al 88 hacía el 1-2. Al final, el triunfo fue para los de visitante. 

Este domingo, el Espanyol recibe Real Madrid, y se gana el cuadro local, el Barcelona será matemáticamente campeón mañana.    

  • Osasuna: Sergio Herrera: Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Rubén García y Budimir, Moro
  • Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Canceló; Pedri, Gavi, Olmo; Bardghji, Lewandowski y Fermín.
La Liga: Osasuna vs. Barcelona | EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona / EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona | EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona / EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona | EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona / EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona | EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona / EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona | EFE

La Liga: Osasuna vs. Barcelona / EFE

En Portada

Vuelta Bantrab: Sigue el dominio colombiano tras cuatro etapast
Deportes

Vuelta Bantrab: Sigue el dominio colombiano tras cuatro etapas

12:51 PM, Mayo 02
Spirit Airlines cierra operaciones y deja a miles de pasajeros varados en Estados Unidost
Internacionales

Spirit Airlines cierra operaciones y deja a miles de pasajeros varados en Estados Unidos

09:42 AM, Mayo 02
Macabro hallazgo en vehículo conducido por un presunto pandillerot
Nacionales

Macabro hallazgo en vehículo conducido por un presunto pandillero

10:16 AM, Mayo 02
Muere famoso comediante que brilló en televisiónt
Farándula

Muere famoso comediante que brilló en televisión

11:43 AM, Mayo 02
¿Marco Antonio Figueroa convocó a José Contreras?t
Deportes

¿Marco Antonio Figueroa convocó a José Contreras?

09:39 AM, Mayo 02

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoEstados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos