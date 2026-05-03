 El Barça es finalista de la Champions Femenina
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El Barça es finalista de la Champions Femenina

El rival del Barça en la final será el Olympique Lyonnais, equipo con historial destacado y participación recurrente en finales del torneo europeo.

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El Barça es finalista de la Champions Femenina - FC Barcelona
El Barça es finalista de la Champions Femenina / FOTO: FC Barcelona

El FC Barcelona Femení firmó una actuación memorable en el Spotify Camp Nou al imponerse 4-2 al Bayern Múnich Femenino, asegurando así su presencia en una nueva final de la Champions Femenina de la UEFA. Con este triunfo, el Barça alcanza su séptima final en la historia —sexta consecutiva— y se prepara para medirse al Olympique Lyonnais Féminin, el club más laureado del continente, dirigido por un viejo conocido: Jonatan Giráldez.

Desde el inicio, el Barça mostró su ADN ofensivo, dominando la posesión y generando peligro constante. La primera gran acción llegó apenas al minuto uno, en una combinación vertiginosa entre Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, anticipando el guion del encuentro: presión alta, amplitud por bandas y velocidad en los últimos metros. La insistencia tuvo premio cuando Paralluelo abrió el marcador tras una jugada coral, aunque la respuesta alemana no tardó en llegar, aprovechando una transición rápida liderada por Pernille Harder que culminó Lina Magull Dallmann para el empate.

El Barça en busca de un nuevo título

Lejos de acusar el golpe, el conjunto dirigido por Pere Romeu mantuvo la intensidad y recuperó la ventaja gracias al talento de Alexia Putellas, quien firmó un doblete decisivo. Antes del descanso, la capitana volvió a poner por delante a las azulgranas, y en la segunda mitad amplió la diferencia tras una jugada a balón parado. Entre ambos tantos, apareció la contundencia de Ewa Pajor, que aprovechó un desajuste defensivo para marcar de cabeza y encaminar la clasificación.

El tramo final dejó emociones encontradas. Por un lado, el regreso de Aitana Bonmatí tras varios meses de ausencia fue celebrado por la afición; por otro, un error suyo en la medular permitió el segundo tanto del Bayern, obra nuevamente de Harder. A pesar de ciertos momentos de desconexión, el Barça supo sostener la ventaja y sellar una victoria que reafirma su dominio en Europa. Ahora, con la mirada puesta en la gran final, el equipo catalán buscará seguir escribiendo su historia frente a un rival de máxima exigencia.

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