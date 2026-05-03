El histórico Schalke 04 regresa a la Bundesliga

El histórico Schalke 04 está de regreso en la élite del fútbol alemán. A falta de tres jornadas para el final de la temporada, el conjunto de Gelsenkirchen aseguró su ascenso a la Bundesliga tras imponerse 1-0 en casa al Fortuna Düsseldorf, un resultado que lo dejó con una ventaja de diez puntos sobre el tercer lugar, cuando solo restan nueve unidades en disputa. La vuelta a la máxima categoría representa un paso crucial en la reconstrucción de uno de los clubes más tradicionales del país.
El único tanto del encuentro llegó temprano, al minuto 15, gracias a un sólido remate a dos botes de Kenan Karaman, que encendió a la afición local. A partir de ahí, los "Königsblauen" mantuvieron una presión constante, aunque se encontraron con la resistencia del guardameta Florian Kastenmeier, quien evitó un marcador más amplio. El equipo dirigido por Miron Muslić mostró solidez y determinación, cualidades que han sido clave a lo largo de la campaña.
Lo que viene para el Schalke 04
El ascenso no solo marca un logro deportivo, sino también una reconciliación emocional con su afición. El Schalke 04, fundado en 1904, es uno de los clubes con mayor tradición en Alemania, con siete títulos de liga, una DFB-Pokal y una Copa de la UEFA 1997 en su palmarés. Además, protagoniza una de las rivalidades más intensas del fútbol europeo frente al Borussia Dortmund en el célebre "Revierderby", un duelo que trasciende lo deportivo y representa la identidad de toda una región.
Si bien el regreso ya es una realidad, el Schalke aún tiene objetivos por cumplir en el cierre de temporada. Necesita sumar al menos un punto más para proclamarse campeón de la 2. Bundesliga, aunque también podría beneficiarse de un tropiezo del Paderborn, su perseguidor más cercano. Sea cual sea el desenlace, el retorno del Schalke a la Bundesliga devuelve a uno de sus protagonistas históricos al lugar donde, por historia y grandeza, siempre ha pertenecido.