 El Manchester United gana el Clásico Inglés
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El Manchester United gana el Clásico Inglés

El Manchester United venció 3-2 al Liverpool y, con este triunfo, aseguró su boleto a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

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Celebración del Manchester United ante el Liverpool - EFE
Celebración del Manchester United ante el Liverpool / FOTO: Agencia EFE

El Manchester United firmó una victoria memorable este domingo al imponerse 3-2 al Liverpool en una nueva edición del Clásico Inglés, un resultado que además le asegura su regreso a la Liga de Campeones de la UEFA tras dos temporadas de ausencia. El conjunto dirigido por Michael Carrick cumplió con su objetivo de finalizar entre los cinco primeros de la Premier League, coronando así una jornada cargada de emociones en Old Trafford.

El arranque del encuentro fue demoledor para los locales. En apenas quince minutos, el United ya dominaba el marcador con un 2-0 gracias a los tantos de Matheus Cunha y Benjamin Sesko. El primero aprovechó un rechace dentro del área para abrir el marcador, mientras que el segundo amplió la ventaja en una jugada fortuita que generó polémica entre los visitantes, quienes reclamaron una posible mano que ni el árbitro ni el VAR consideraron sancionable.

El Manchester United vuelve a Europa

Sin embargo, el Liverpool reaccionó tras el descanso y logró igualar el compromiso en cuestión de minutos. Primero, Dominik Szoboszlai descontó con una gran definición tras un error en salida del United, y poco después Cody Gakpo aprovechó un fallo del guardameta para establecer el 2-2. El equipo dirigido por Arne Slot supo capitalizar los errores rivales y puso contra las cuerdas a los locales en el tramo más tenso del encuentro.

Cuando el empate parecía definitivo, emergió la figura del joven Kobbie Mainoo, quien a falta de trece minutos selló el triunfo con un potente disparo desde la frontal del área. Su gol no solo desató la euforia en las gradas, sino que confirmó el regreso del Manchester United a la élite europea. Con este resultado, los ‘Red Devils’ aseguran su presencia en la próxima Champions, mientras que el Liverpool, pese a la derrota, se mantiene en la cuarta posición de la tabla.

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