 Santos abre investigación tras incidente de Neymar Jr.
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Santos abre investigación tras incidente que involucra a Neymar

La pelea entre Neymar Jr. y el hijo de Robinho ya está bajo investigación y los representantes del futbolista juvenil contemplan su salida del club.

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Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil - EFE
Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil / FOTO: Agencia EFE

El Santos FC anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer el incidente protagonizado por Neymar Jr. y Robinho Jr. durante un entrenamiento del primer equipo. El altercado, ocurrido el domingo en el centro de entrenamientos Rei Pelé, ha generado una fuerte repercusión mediática y encendió las alarmas dentro del club en un momento deportivo delicado.

Según el breve comunicado oficial, el caso será analizado por el departamento jurídico de la institución, que se encargará de determinar responsabilidades y eventuales sanciones. La directiva optó por la cautela, evitando emitir juicios anticipados mientras se recopilan testimonios y pruebas que permitan reconstruir con precisión lo sucedido en la sesión de trabajo.

Neymar en problemas

De acuerdo con versiones difundidas por la prensa brasileña, el conflicto se originó tras una jugada aparentemente rutinaria que terminó siendo interpretada como una provocación. El intercambio de palabras subió rápidamente de tono y derivó en un enfrentamiento físico. Testigos aseguran que Neymar habría reaccionado de forma desmedida, con una entrada agresiva que hizo caer al juvenil, seguida de empujones e incluso una supuesta bofetada, lo que agravó la situación.

El episodio resulta aún más llamativo considerando la relación previa entre ambos futbolistas. Robinho Jr., hijo del exdelantero Robinho, mantenía una cercanía especial con Neymar, quien compartió vestuario con su padre en Santos entre 2009 y 2013. Esa conexión había sido vista como un puente generacional dentro del club, lo que ahora añade un componente emocional al conflicto.

En paralelo, el entorno del joven jugador habría solicitado una reunión con la dirigencia para evaluar la posibilidad de rescindir su contrato, según reportes del medio "Ge". Este nuevo foco de tensión llega en un contexto complicado para Santos, que se encuentra en la parte baja de la tabla del campeonato brasileño, igualado en puntos con equipos en zona de descenso. La resolución del caso no solo será clave para la convivencia interna, sino también para la estabilidad deportiva de una plantilla que busca recuperar el rumbo.

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Neymar, futbolista del Santos FC de Brasil - Agencia EFE

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