 FIFA amplía a nivel mundial la sanción a Gianluca Prestianni
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Malas noticias para Gianluca Prestianni en caso Vinícius

La FIFA tomo una decisión que afecta al jugador argentino en medio del ambiente mundialista.

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Gianluca Prestianni recibe otro golpe relacionado a su sanción en caso Vinícius
Gianluca Prestianni recibe otro golpe relacionado a su sanción en caso Vinícius / FOTO: EFE

La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, por conducta discriminatoria durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA.

La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni a finales de abril, después de que el 17 de febrero pasado, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, se tapara la boca con la mano y se dirigiera al madridista Vinícius Júnior, quien denunció al árbitro que el argentino le había llamado "mono".

Gianluca Prestianni sancionado por insultos homófobos a Vinícius

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, la institución sentenció al jugador argentino.

Sanción se amplía a nivel mundial

La FIFA confirmó este miércoles que la ampliación de la sanción, tal como había solicitado la UEFA, se ha hecho de conformidad con el artículo 70 de su Código Disciplinario.

De los seis partidos impuestos, Gianluca Prestianni ya cumplió uno, en el duelo de vuelta de dicha eliminatoria en la 'Champions' frente al Real Madrid disputado en el Santiago Bernabéu, el 25 de febrero, y tres de los encuentros quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según la decisión que adoptó la UEFA.

Por ello, la ampliación ahora de la sanción por parte de FIFA a nivel mundial afectaría a los dos primeros encuentros de Argentina en el próximo Mundial si Prestianni es citado por Lionel Scaloni, los que jugará la vigente campeona el martes 16 de junio en Kansas frente a Argelia y el lunes 22 contra Austria en Dallas.

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Prestianni cuestionó el castigo de la UEFA - Nicolò Campo / EFE

Taparse la boca será castigado desde el próximo Mundial

El pasado 24 de abril, la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA sancionó con seis partidos por "conducta discriminatoria (es decir, homofóba)" a Prestianni por su incidente con Vinicius, en el que se tapó la boca para dirigirse al delantero brasileño, quien denunció al árbitro del partido, François Letexier, que el futbolista del Benfica le había llamado "mono".

El colegiado activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni él ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).

*Información EFE. 

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