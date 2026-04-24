 Gianluca Prestianni sancionado por insultos a Vinícius
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Gianluca Prestianni sancionado por insultos homófobos a Vinícius

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, la institución sentenció al jugador argentino.

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Acción del partido entre Benfica y Real Madrid
Acción del partido entre Benfica y Real Madrid / FOTO: EFE

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos por "conducta discriminatoria (es decir, homofóba)" al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.

El pasado 17 de febrero, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió a Vinícius, que denunció al árbitro del partido, François Letexier, que el futbolista del Benfica le había llamado "mono".

El colegiado activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos.

Mourinho lanza ultimátum a Gianluca Prestianni

“Si es culpable, su carrera conmigo se acaba”, advirtió José Mourinho sobre la investigación de la UEFA a Prestianni por los presuntos insultos racistas a Vinícius Jr.

Llamó "maricón" a Vinícius

Prestianni entonces negó haber insultado de forma racista a Vinícius y semanas después, en una entrevista con 'Telefe', confirmó que le había llamado "maricón". "Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir 'cagón' o 'maricón'", dijo.

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, la institución presidida por Alexander Ceferin sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

Esta decisión (es decir, la sanción de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un encuentro que cumplió el jugador durante el duelo de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero.

Además, solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión.

*Información EFE.

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