Mourinho lanza ultimátum a Gianluca Prestianni

El entrenador del Benfica, José Mourinho, se situó en el centro de la polémica tras referirse públicamente al caso que involucra a Gianluca Prestianni y la denuncia por presuntos insultos racistas presentada por Vinícius Júnior durante el cruce ante el Real Madrid por los playoffs de la Champions League. El técnico portugués defendió la presunción de inocencia de su jugador, aunque dejó en claro que su continuidad en el equipo dependerá estrictamente del resultado de la investigación en curso. Sus declaraciones marcaron un punto de inflexión en un caso que ha generado fuerte repercusión en Portugal y España.
En la antesala del compromiso frente al Gil Vicente por la Primeira Liga, Mourinho sorprendió al adoptar una postura equilibrada. "No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica", afirmó, dejando claro que no se alinearía ciegamente con ninguna de las partes. Su mensaje buscó desmarcarse del juicio mediático anticipado y centrarse en el respeto al debido proceso, un principio que, según expresó, considera innegociable tanto a nivel personal como institucional.
El ultimátum de Mourinho a Prestianni
Sin embargo, el ultimátum fue contundente. Mourinho advirtió que, si la investigación concluye que Prestianni incurrió en una conducta racista, su ciclo bajo su dirección llegará a su fin. "Si se prueba que no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba", sentenció.
Con esa declaración, el entrenador dejó en claro que, más allá del talento o la proyección del futbolista, existen valores que no está dispuesto a negociar. Al mismo tiempo, cuestionó la rapidez con la que se instaló una condena pública antes de que se esclarezcan los hechos.
El episodio se originó el 17 de febrero en Lisboa, cuando el árbitro François Letexier activó el protocolo antirracismo tras la denuncia del delantero brasileño. La UEFA abrió un expediente por una posible infracción al artículo 14 de su reglamento disciplinario y aplicó una suspensión provisional de un encuentro al jugador argentino, medida que no prejuzga el fallo definitivo. Mientras el club lisboeta anunció una apelación y defendió la inocencia de su futbolista, el mensaje de Mourinho quedó resonando con fuerza: en el Benfica, el respeto es innegociable, y el desenlace de la investigación definirá el futuro inmediato de Prestianni.