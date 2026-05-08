James Rodríguez: Su Historia en Nueva Serie Documental

Netflix confirmó el estreno de James, una nueva serie documental centrada en la vida y carrera del futbolista colombiano James Rodríguez, considerado uno de los jugadores más importantes de Latinoamérica en los últimos años.
La producción llegará a la plataforma de streaming el próximo 21 de mayo y mostrará, por primera vez, una mirada íntima al recorrido personal y profesional del mediocampista colombiano, desde sus inicios hasta convertirse en una figura mundial del fútbol.
Una historia contada por el propio James
Uno de los aspectos más llamativos del documental es que será el propio James Rodríguez quien narrará gran parte de su historia.
A lo largo de tres episodios, el futbolista hablará sobre los momentos más importantes de su carrera, incluyendo sus inicios en Colombia, su explosión mediática durante el Mundial de Brasil 2014 y su paso por algunos de los clubes más importantes del mundo.
La serie también abordará momentos difíciles, decisiones personales y la presión de convertirse en uno de los máximos referentes del fútbol colombiano.
Del Mundial de Brasil al Real Madrid
El documental repasará uno de los momentos más importantes de la carrera de James Rodríguez: su participación en la Copa Mundial de Brasil 2014.
Durante ese torneo, el colombiano se convirtió en una de las grandes estrellas del campeonato gracias a sus goles y actuaciones, especialmente el recordado gol contra Uruguay que fue premiado por la FIFA.
Tras aquel Mundial, James fue fichado por el Real Madrid, uno de los clubes más importantes del planeta, donde compartió vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Marcelo.
La producción también mostrará su paso por equipos como Bayern Munich, Everton y su regreso a la Selección Colombia durante la Copa América 2024.
Testimonios de figuras del fútbol internacional
La serie documental contará con la participación de reconocidas figuras del deporte que compartirán anécdotas y opiniones sobre James Rodríguez.
Entre los nombres confirmados aparecen Luis Díaz, Radamel Falcao, Sergio Ramos, David Ospina, Marcelo, José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo.
Además de mostrar la faceta futbolística del jugador, el documental buscará retratar a la persona detrás del ídolo y cómo enfrentó la fama, las críticas y las expectativas de millones de fanáticos.
¿Quién es James Rodríguez?
James David Rodríguez Rubio nació el 12 de julio de 1991 en Cúcuta, Colombia.
Desde muy joven destacó por su talento en el fútbol y rápidamente llamó la atención internacional gracias a su visión de juego, técnica y capacidad goleadora.
A lo largo de su carrera jugó en clubes como Banfield, Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich y Everton.
Con la Selección Colombia se convirtió en uno de los jugadores más importantes de su generación y uno de los máximos referentes del fútbol colombiano a nivel mundial.
Su nombre alcanzó fama global especialmente tras el Mundial de 2014, donde ganó la Bota de Oro como máximo goleador del torneo.
Imágenes inéditas y momentos personales
Netflix adelantó que el documental incluirá imágenes inéditas y material nunca antes visto sobre la vida del futbolista.
La producción fue dirigida por el cineasta colombiano Simón Brand, conocido por distintos proyectos audiovisuales en Latinoamérica.
Según la plataforma, la serie busca mostrar tanto los triunfos deportivos como los momentos más personales y complejos que enfrentó James a lo largo de su carrera.