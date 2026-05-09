 Así fue el banderazo de la afición de Xelajú M. C.
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Así fue el banderazo de la afición de Xelajú M. C.

Xelajú recibe a Comunicaciones este domingo por un boleto a la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.

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Aficionados de Xelajú realizaron un mega banderazo
Aficionados de Xelajú realizaron un mega banderazo / FOTO: EU Xela

Esta noche del 9 de mayo de 2026, en Quetzaltenango se dio el "Mega banderazo de aliento" al club Xelajú M. C., que este domingo buscará ante Comunicaciones el boleto a la final del Clausura 2026 de la Liga Nacional, donde ya espera Municipal, que esta noche eliminó a Mixco con una golead histórica de un global de 7-0.

El punto de reunión fue el Teatro Municipal, el cual concentró a miles de aficionados altenses que con sus colores tradicionales, el rojo y azul, dieron vida al banderazo de los lanudos.

Hubo aplausos, música, porras, oraciones, abrazos, sonrisas y mucha ilusión por parte del aficionado local, que espera con ansias que mañana su equipo elimine a Comunicaciones en semifinales, algo que no ha ocurrido en ocho oportunidades en las cuales se enfrentaron en esta instancia.  

La previa 

En Quetzaltenango, se vivirá una de las mejores series de semifinales. Xelajú, actual subcampeón centroamericano le hará los honores a Comunicaciones, y en juego está el boleto a la final del Clausura 2026 y también una clasificación a la Copa Centroamericana 2026. Por lo que el vencedor en la tierra altense celebrará doble la noche del domingo.

Xelajú igualó anoche 2-2 en el estadio Cementos Progreso, gracias a un error de Carlos Pinto, quien terminó marcando un catastrófico autogol para los "Cremas".

Con esa igualdad, Xelajú quedó cómodo para el duelo de vuelta, ya que cualquier empate en el duelo, le favorecerá el criterio de mejor posición en la tabla, terminó primero, para ser finalista y representar de nuevo a Guatemala a nivel centroamericano.

Comunicaciones, que vivió la peor temporada de su historia, llega con la presión de ganar sí o sí, para continuar con vida en el campeonato y regresar al plano internacional.

Una victoria, por cualquier marcador, hará que el "Crema" siga manteniendo la hegemonía sobre los lanudos, ya que en las ocho semifinales disputadas con anterioridad, en todas, el balance es de color blanco.

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