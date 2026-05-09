La goleada de Municipal a Mixco entra en la historia

Esta tarde Municipal, fiel a su estilo, hizo nuevamente una marca importante dentro de las semifinales de torneos cortos de la Liga Nacional. Su víctima fue Deportivo Mixco, club del guatemalteco Fabricio Benítez, que llegó al estadio Manuel Felipe Carrera con el aliciente que era un equipo de Copa Centroamericana 2026, su primera clasificación a un torneo internacional. Pero dentro del campo, la historia fue totalmente distinta.
Municipal arrolló a Mixco: Le ganó los dos duelos de esta serie semifinal. La ida con un 02- y la vuelta con un 5-0. Un marcador global de 7-0, un resultado que ya tiene repercusiones dentro del balompié nacional.
Hay serios señalamientos en redes sociales, donde se cuestiona la inoperancia del goleador del Clausura 2026, el argentino Nicolás Martínez, que finalizada la ronda de la fase regular, se olvidó del gol. Mixco jugó ante Cobán Imperial en cuartos de final y enfrentó a municipal en semifinales, y Martínez no hizo gol en ninguno de los cuatro partidos, y eso que venía con el cartel de haber ganado por tercera vez de forma consecutiva el título de goleo.
Las semifinales más escandalosas de Guatemala
De acuerdo con el fotoperiodista Mynor Mazariegos, en la historia de torneos cortos solo había existido una serie de semifinal con seis goles de diferencia, y fue una donde el protagonista fue Comunicaciones.
- Clausura 2001: Comunicaciones 9-3 Azucareros
Y hoy, Municipal ganó el boleto a la final con un 7-0, siendo la semifinal con la mayor cantidad de goles de diferencia, un total de siete.
La final con mayor diferencia de goles
Municipal también posee la diferencia de goles más abultada en una final de torneo cortos, y fue el 9-2 ante Comunicaciones Apertura 2004. La ida, los "Rojos" ganaron 1-5 en el estadio Cementos Progreso y en la vuelta se impusieron 4-1 en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.
Municipal está de nuevo en una final, y frente a ellos como rival tendrán a Comunicaciones o Municipal, y muchos sueñan con otra goleada histórica, pero la realidad de los posibles contrincantes del "Mimado de la Afición" es totalmente diferente a la de los equipos que fueron víctimas del "Rojo".