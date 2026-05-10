Arsenal acaricia la Premier League tras vencer al West Ham

El Arsenal dio un paso que puede ser decisivo en la lucha por la Premier League tras imponerse este domingo 1-0 al West Ham United en un partido cerrado y cargado de tensión hasta el último instante. Cuando parecía que el empate era inevitable, apareció el belga Leandro Trossard al minuto 83 para marcar el único gol del encuentro y desatar la celebración de los aficionados londinenses.
El compromiso fue muy disputado y el Arsenal tuvo que trabajar más de la cuenta para romper la resistencia del West Ham. El conjunto dirigido por Mikel Arteta dominó gran parte de la posesión, aunque encontró dificultades para generar espacios claros en ataque. La recompensa llegó en la recta final gracias a Trossard, quien aprovechó una jugada dentro del área para definir con precisión y mantener vivas las aspiraciones de título de los "Gunners".
El Arsenal acaricia el título de la Premier League
El dramatismo se extendió hasta el tiempo añadido, cuando el West Ham llegó a celebrar el empate tras una acción de pelota parada. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, el árbitro anuló la anotación al considerar que hubo falta ofensiva sobre el guardameta español David Raya. La decisión mantuvo intacta la ventaja del Arsenal y provocó alivio en el Emirates Stadium, consciente de la importancia del resultado en esta etapa de la temporada.
Con esta victoria, el Arsenal conserva cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque el equipo de Pep Guardiola todavía tiene un partido pendiente. En las dos jornadas restantes, los londinenses enfrentarán al Burnley y al Crystal Palace, antes de disputar la final de la Champions League frente al Paris Saint-Germain FC. Por su parte, el City también deberá dividir su atención con la final de la FA Cup, en un cierre de campaña que promete emoción hasta el último día.