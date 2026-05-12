 Luto en la NBA por el repentino fallecimiento de un jugador
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Luto en la NBA por el repentino fallecimiento de un jugador

Impacto en el baloncesto estadounidense por la muerte de un jugador de Memphis Grizzlies.

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El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Brandon Clarke, quien murió este martes a los 29 años de edad - Memphis Grizzlies
El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Brandon Clarke, quien murió este martes a los 29 años de edad / FOTO: Memphis Grizzlies

El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Brandon Clarke, quien murió este martes a los 29 años de edad. La noticia fue confirmada por los Memphis Grizzlies, equipo de la NBA, mediante un breve pero emotivo comunicado difundido en sus redes sociales, donde la franquicia expresó su profundo dolor por la pérdida de uno de los jugadores más queridos del vestuario. La organización destacó no solo la calidad deportiva del alero, sino también su impacto humano dentro y fuera de la cancha, recordando su cercanía con la comunidad de Memphis y el respeto que se ganó entre compañeros y aficionados.

La conmoción también alcanzó a toda la National Basketball Association. El comisionado Adam Silver emitió un mensaje de condolencias hacia la familia y los seres queridos del jugador, lamentando la inesperada pérdida de un profesional que dejó huella durante sus siete temporadas en la liga. Hasta el momento, las causas del fallecimiento no han sido reveladas oficialmente, lo que ha incrementado el impacto y la incertidumbre alrededor de una noticia que ha sacudido al entorno deportivo estadounidense.

Luto en la NBA

La carrera de Clarke estuvo marcada tanto por momentos de brillantez como por constantes desafíos físicos. En la presente temporada apenas pudo disputar dos encuentros debido a una prolongada lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. A pesar de ello, el canadiense logró construir una trayectoria respetable en la NBA, acumulando 309 partidos oficiales y siendo incluido en el Mejor Quinteto de Novatos durante su primera campaña, reconocimiento que confirmó el enorme potencial que había mostrado desde su llegada a la liga.

Sin embargo, las últimas semanas también habían colocado al jugador en el foco mediático por asuntos extradeportivos. El mes pasado, Clarke fue detenido en Arkansas tras una persecución policial a alta velocidad y posteriormente acusado de posesión de kratom y de darse a la fuga. Aun así, quienes compartieron vestuario con él han preferido recordar al jugador comprometido, competitivo y carismático que ayudó a consolidar el crecimiento reciente de los Grizzlies. Su fallecimiento deja un vacío inesperado en la franquicia y una profunda tristeza entre quienes siguieron de cerca su carrera dentro del mejor baloncesto del mundo.

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