Bruno Fernandes iguala el récord de asistencias en Premier

Bruno Fernandes igualó un hito histórico en la Premier League al alcanzar las 20 asistencias en una sola temporada, una cifra que lo coloca entre los mejores creadores de juego que ha visto la competición. El mediocampista portugués ha sido una pieza clave en el funcionamiento ofensivo de su equipo, destacando por su visión, precisión en el último pase y constancia a lo largo del campeonato.
Con esta marca, Fernandes se une a un grupo muy selecto que incluye a Thierry Henry, quien estableció el récord en la temporada 2002-2003, y a Kevin De Bruyne, que también alcanzó las 20 asistencias en la campaña 2019-2020. Igualar este registro lo coloca en una élite histórica dentro del fútbol inglés, reservado únicamente para futbolistas de impacto excepcional.
Bruno Fernandes buscará superar el récord la próxima semana
El pase decisivo número veinte llegó en el minuto 76 del encuentro frente al Nottingham Forest, en una jugada en la que Bruno Fernandes buscó constantemente romper líneas defensivas y generar ocasiones, incluso mostrando frustración en varios momentos por los fallos de sus compañeros. Finalmente, un centro preciso permitió que Bryan Mbeumo rematara de primera para concretar la asistencia histórica.
Ahora, el futbolista portugués tendrá una última oportunidad en la jornada final de la Premier League, programada para el domingo 24 de mayo a las 9:00 de la mañana con todos los partidos disputándose en simultáneo, el Manchester United visitará al Brighton. En ese cierre de temporada, Fernandes buscará superar el récord y convertirse en el máximo asistente en solitario de una sola campaña, consolidando así una de las actuaciones más destacadas de su carrera.