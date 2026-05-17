Municipal llega a los 90 años con la mirada puesta en la 33

Este 17 de mayo de 2026 queda marcado como una fecha especial en la historia de CSD Municipal. El club escarlata celebró su 90 aniversario en medio de un ambiente inmejorable, luego de imponerse con autoridad 4-1 sobre Xelajú MC en la final de ida del Torneo Clausura 2026. La afición roja vive horas de ilusión y orgullo, soñando con la ansiada copa número 33, mientras el equipo dirigido con carácter y determinación dejó prácticamente encaminada la serie antes del duelo de vuelta en el estadio Mario Camposeco.
Las redes sociales del conjunto rojo también se inundaron de emoción con un mensaje que resume el sentimiento de millones de aficionados: "Noventa años de títulos, de gloria y de generaciones que nacieron amando estos colores. Desde 1936, el equipo del pueblo ha hecho latir a Guatemala con una pasión que no entiende de épocas ni de fronteras. Porque Municipal no se explica: se siente". Una frase que refleja la enorme dimensión histórica de un club que se convirtió en símbolo del fútbol guatemalteco y en uno de los equipos más ganadores y populares de Centroamérica.
Municipal tiene motivos para celebrar
Hablar de Municipal es hablar de grandeza. A lo largo de nueve décadas, los escarlatas han construido un palmarés impresionante, conquistando múltiples títulos de Liga Nacional, además de trofeos de copa y campeonatos internacionales en el área centroamericana. El cuadro rojo ha protagonizado algunas de las rivalidades más intensas del país, especialmente frente a Comunicaciones FC, en clásicos que paralizan a toda Guatemala. Su historia está llena de noches memorables, remontadas épicas y celebraciones que quedaron grabadas para siempre en la memoria de su afición.
La institución también ha sido cuna de futbolistas históricos que marcaron época con la camisola roja. Nombres como Juan Carlos Plata, máximo referente goleador del club, siguen siendo sinónimo de identidad y amor por Municipal. A su lado brillaron figuras legendarias como Carlos Ruiz, Éver Hugo Almeida y Emilio Mitrovich, futbolistas que dejaron huella por su talento, liderazgo y títulos conquistados. Cada generación escarlata ha aportado héroes que alimentaron la rica historia de la institución.
Hoy, a 90 años de su fundación, Municipal continúa demostrando que su grandeza no pertenece únicamente al pasado. La contundente victoria frente a Xelajú MC en la final de ida del Clausura 2026 confirma que el club mantiene intacta su ambición de seguir haciendo historia. La afición roja celebra un aniversario lleno de emoción, esperanza y orgullo, convencida de que el equipo del pueblo todavía tiene muchas páginas gloriosas por escribir en el fútbol guatemalteco.