 Apple transmitirá el Galaxy-Dynamo de la MLS con iPhone
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Apple rompe con los paradigmas y hará historia en la MLS

Este sábado, el Galaxy-Dynamo se transmitirá con un novedoso dispositivo.

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Apple transmitirá el Galaxy-Dynamo de la MLS con iPhone
Apple transmitirá el Galaxy-Dynamo de la MLS con iPhone / FOTO: Minuto 60

Apple, dueña de los derechos televisivos de la Major League Soccer (MLS), transmitirá este sábado 23 de mayo de 2026 el partido entre Los Ángeles Galaxy y Houston Dynamo filmado en directo completamente con un iPhone.

Será la primera vez que un evento deportivo profesional se transmita de esta manera, destacó Apple en un comunicado.

Apple usará un iPhone 17 Pro para filmar el partido de Los Ángeles, correspondiente a la decimoquinta jornada de la MLS.

La MLS firmó en 2023 un histórico acuerdo de diez años con Apple para la transmisión en directo de todos sus partidos a nivel global.

Así será la transmisión 

La compañía estadounidense dejará de lado las tradicionales cámaras televisivas de gran tamaño y los camiones de producción externos para apoyarse exclusivamente en el ecosistema del iPhone 17 Pro.

El partido únicamente podrá verse por Apple TV, la señal autorizada para este encuentro en la MLS.

Según explicó Apple, los teléfonos estarán instalados sobre estabilizadores robotizados profesionales que permitirán imitar los movimientos cinematográficos de las cámaras de televisión convencionales. El objetivo es mantener una calidad visual de nivel profesional pese al uso de dispositivos móviles.

La empresa también utilizará el sistema de grabación Apple Log 2, una tecnología diseñada para conservar más información de luces y sombras en tiempo real, algo clave en escenarios deportivos nocturnos donde la iluminación cambia constantemente.

A esto se suma el trabajo del procesador interno del dispositivo, que promete transmitir video en alta definición prácticamente sin retrasos y con estabilización óptica avanzada para seguir las jugadas a máxima velocidad.

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Apple transmitirá el Galaxy-Dynamo de la MLS con iPhone - MLS

Apple cumple 25 años

Este hecho histórico en la MLS se produce en el aniversario 25 de Apple.

Apple abrió hace 25 años sus dos primeras tiendas físicas, en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California), e inició un experimento para acercar sus modelos al consumidor, lo que se ha convertido en un imperio de 272 establecimientos en Estados Unidos.

Un cuarto de siglo después, el modelo de negocio ha evolucionado drásticamente hacia el entorno digital, y la empresa se sitúa como la tercera mayor minorista de comercio electrónico en el país, con una cuota de mercado del 3,2 %, solo superada por Amazon y Walmart, lo que se ve reflejado en el crecimiento del primer trimestre de 2026, cuando la compañía alcanzó un beneficio neto de 71.675 millones de dólares.  

Apple lanza oficialmente el iPhone 17 en más de 63 países: expectativas y precios revelados

Apple dio inicio a la venta global del iPhone 17, un lanzamiento que despierta entusiasmo entre millones de usuarios.

*Información EFE.

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