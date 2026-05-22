 Netflix usa críticas a James Rodríguez en viral campaña
Deportes

Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documental

Netflix sorprendió con una campaña urbana inspirada en las críticas más fuertes que ha recibido James Rodríguez a lo largo de su carrera.

Compartir:
James Rodríguez, Redes sociales
James Rodríguez / FOTO: Redes sociales

Netflix volvió a captar la atención de las redes sociales gracias a una llamativa campaña publicitaria inspirada en las críticas que durante años han perseguido al futbolista colombiano James Rodríguez.

La plataforma utilizó algunas de las frases más polémicas y repetidas sobre la carrera del jugador para promocionar James, la nueva serie documental centrada en la vida y trayectoria del mediocampista cafetero.

La campaña rápidamente se viralizó por su tono desafiante, emocional y muy conectado con la conversación digital alrededor del futbolista.

Las frases polémicas convertidas en publicidad

Las piezas promocionales aparecieron en distintos espacios urbanos y aeropuertos utilizando mensajes que históricamente han sido usados para cuestionar al jugador.

Sin embargo, Netflix decidió resignificar esas críticas transformándolas en mensajes de apoyo y reivindicación.

Una de las vallas más comentadas muestra la frase: "Rechazó al Bayern Munich por el frío", tachada con aerosol negro y reemplazada por: "Pero a 4°C nos clasificó a 3 mundiales".

Foto embed
James Rodríguez - Redes sociales

Otra de las piezas dice: "Lleva 4 meses sin jugar y lo convocaron" acompañada después por la respuesta: "Pero en 2 minutos nos arregla el partido".

Foto embed
James Rodríguez - Redes sociales

También apareció una publicidad con el mensaje: "James juega sin hambre" que luego es corregido con la frase: "Pero a todos les da sopa y seco".

Foto embed
James Rodríguez - Redes sociales

La campaña mezcla tipografías manuscritas, tachones y aerosol para dar la sensación de una respuesta callejera creada directamente desde la voz de los aficionados.

Una campaña basada en la conversación pública

Lejos de construir una publicidad tradicional enfocada únicamente en títulos, goles o estadísticas, Netflix apostó por algo mucho más emocional y polémico.

La estrategia se centra precisamente en las contradicciones que siempre rodearon la figura de James Rodríguez: un jugador constantemente criticado por lesiones, irregularidad o decisiones deportivas, pero al mismo tiempo idolatrado por gran parte de la afición colombiana gracias a su impacto en la selección nacional.

Visualmente, las piezas mantienen una estética minimalista con fondos blancos, letras negras y detalles rojos vinculados tanto al universo futbolístico colombiano como a la identidad visual de Netflix.

¿De qué trata el documental "James"?

La serie documental James llegó a Netflix este 21 de mayo y forma parte de la creciente apuesta de las plataformas de streaming por contenidos deportivos centrados en figuras individuales.

El documental explora distintas etapas de la carrera del futbolista colombiano, incluyendo: su explosión mundial en el Mundial Brasil 2014, su llegada al Real Madrid, las lesiones y críticas mediáticas, su paso por distintos clubes internacionales, la presión pública y las expectativas sobre su carrera, su relación con la selección colombiana.

El proyecto también abordaría la dualidad que ha acompañado al jugador durante años: amado por millones de aficionados y cuestionado constantemente por parte de la prensa deportiva y las redes sociales.

James Rodríguez sigue siendo un fenómeno mediático

A pesar de las críticas deportivas y de los constantes cambios de equipo durante los últimos años, James Rodríguez continúa siendo una de las figuras más mediáticas y reconocidas del fútbol latinoamericano.

Su nombre sigue generando conversación tanto dentro como fuera de las canchas, especialmente cada vez que es convocado con la selección de Colombia.

Precisamente esa enorme capacidad de generar debate parece ser el eje principal del documental y de toda la campaña publicitaria creada por Netflix.

En Portada

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturast
Nacionales

Guatemala bajo efectos de onda del este: pronostican lluvias, vientos y altas temperaturas

08:01 AM, Mayo 22
Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San Josét
Nacionales

Accidente deja una mujer fallecida en ruta hacia Puerto San José

07:12 AM, Mayo 22
Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palínt
Nacionales

Video capta impactante accidente entre automovilista y motorista en Palín

06:56 AM, Mayo 22
OMS eleva a muy alto el riesgo por el brote de ébola en el Congot
Internacionales

OMS eleva a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola en el Congo

07:51 AM, Mayo 22
Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documentalt
Deportes

Netflix convierte las críticas contra James Rodríguez en campaña viral para su nuevo documental

09:12 AM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar