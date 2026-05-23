 El Elche celebra la permanencia y el Girona cae a Segunda
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El Elche celebra la permanencia y el Girona cae a Segunda

Girona y Mallorca acompañarán al Oviedo en la próxima temporada en la Segunda División del futbol español.

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Girona no logró la salvación en su partido ante Elche
Girona no logró la salvación en su partido ante Elche / FOTO: EFE

El Girona consumó este sábado su descenso a La Liga Hypermotion al no pasar del empate en casa contra el Elche (1-1), que celebró la permanencia sobre el césped de Montilivi.

El equipo de Míchel Sánchez, solo dos años después de la histórica tercera posición y la clasificación para la Liga de Campeones, cae a Segunda después de encadenar ocho partidos sin ganar, con un pésimo balance de cuatro puntos de 24 posibles que le ha condenado.

El Elche se adelantó en la primera mitad por obra de Álvaro Rodríguez (38) y al final incluso podía permitirse la derrota para salvarse por los demás resultados.

El Girona estaba obligado a ganar para lograr la permanencia y saltó al césped con ambición e intensidad, pero pronto se topó con su realidad: la falta de pólvora.

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El Real Madrid cerró la temporada con una victoria emotiva ante el Athletic Club, en una noche marcada por las despedidas de Alaba, Carvajal y Arbeloa.

El 0-1 heló Montilivi y la situación pudo ser incluso peor porque acto seguido Álvaro recuperó la pelota tras un error de David López y Vitor Reis y remató al lateral de la red cuando el estadio ya se temía la sentencia.

Los rojiblancos no inquietaron hasta el añadido de la primera parte, con un tiro de Bryan Gil desde la frontal: un triste y gráfico balance para un equipo en caída libre.

La primera llegada después del descanso también fue visitante, pero el guión cambió por completo en el minuto 48 con un tanto que insufló aire y esperanza al Girona.

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Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez fueron los héroes en la noche de Mestalla.

Arnau recogió el rechace de Matías Dituro a un disparo de falta de Azzedine Ounahi y desató la alegría en Montilivi. El Girona necesitaba otro gol, pero quedaba un mundo por delante.

El Girona cerró así su regreso a la categoría de plata en una segunda temporada seguido para olvidar, dos años después de alcanzar la Liga de Campeones, y el Elche volvió a celebrar sobre el verde de Montilivi, seis años después de lograr ese ascenso a Primera con un gol de Pere Milla en el minuto 96.

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Este fue el equipo de Girona que no logró la permanencia en La Liga - @GironaFC

El Mallorca cumple, pero desciende a Segunda

El Mallorca venció con comodidad al Oviedo (3-0) en la última jornada de La Liga EA Sports con los goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi, pero desciende a La Liga Hypermotion por la diferencia general de goles con Osasuna.

La noche tenía que ir de milagros para el Mallorca, pero antes de pensar en otros, primero debía mirarse al espejo y cambiar la imagen que había dejado en sus visitas a Getafe y Levante, dos citas que le condenaron a verse ya a falta de una semana de finalizar La Liga EA Sports en Segunda.

El equipo de Martín Demichelis lo intentó, pero fue intermitente en su camino hacia el gol y tuvo que sacarse de encima algún intento del Oviedo de batir a Leo Román, uno de los futbolistas más pitados al cantarse las alineaciones en el estadio junto a Pablo Maffeo, Takuma Asano y Toni Lato.

No fueron los únicos que recibieron una sonora pitada por parte de la afición, puesto que hubo tiempo para escuchar gritos de 'Directiva, dimisión' o 'Alfonso, vete ya', en referencia al consejero delegado económico del club.

*Información EFE.

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