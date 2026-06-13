 20 Jugadores Veteranos que Harán Historia en el Mundial 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
90+
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Deportes

Desafío a la edad: Los 20 jugadores vetaranos que harán historia en el Mundial 2026

El evento deportivo de este año se prepara para recibir a una constelación de estrellas veteranas, jugadores que, desafiando el paso del tiempo, prometen escribir nuevos capítulos en la historia del futbol.

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El Mundial de 2026 se prepara para recibir a una constelación de estrellas veteranas, jugadores que, desafiando el paso del tiempo, prometen escribir nuevos capítulos en la historia del futbol.

La próxima Copa del Mundo será el escenario donde la experiencia, la jerarquía y el liderazgo de figuras consagradas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić demostrarán que la edad es solo un número cuando el talento y la pasión por el juego permanecen intactos.

Mientras las nuevas generaciones de futbolistas buscan su lugar bajo los reflectores, un selecto grupo de 20 experimentados profesionales se alista para acaparar la atención global.

Estos atletas, con trayectorias que abarcan décadas al máximo nivel, no solo buscarán la gloria deportiva, sino también dejar un legado imborrable en lo que podría ser su última gran cita mundialista.

El Mundial 2026 se perfila como un torneo donde la sabiduría táctica y la calma en momentos de presión serán tan valiosas como la velocidad y la fuerza física.

Los 20 veteranos que marcarán la pauta en el Mundial 2026

  1. Mohamed Salah (33 años): El gran ídolo de Egipto finalmente tendrá una nueva oportunidad de brillar en la Copa del Mundo. Salah mantiene intacta su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora, siendo el principal referente ofensivo de su selección.
  2. Son Heung-min (33 años): El capitán de Corea del Sur llega con una enorme experiencia internacional. Aunque ya no depende únicamente de su explosividad, sigue siendo uno de los atacantes más inteligentes y peligrosos del fútbol asiático.
  3. Alisson Becker (33 años): El arquero brasileño continúa siendo una garantía bajo los tres palos. Sus reflejos, liderazgo y experiencia lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones de Brasil.
  4. Ricardo Rodríguez (33 años): El lateral suizo mantiene su regularidad y precisión en las jugadas a balón parado. Su experiencia será clave para una selección que siempre complica a los rivales más poderosos.
  5. James Rodríguez (34 años): El colombiano buscará recuperar el protagonismo mundialista que alcanzó en Brasil 2014. Su visión de juego y calidad técnica continúan siendo diferenciales en el mediocampo.
  6. Thomas Meunier (34 años): El defensor belga sigue aportando potencia física y profundidad ofensiva por la banda derecha. Además, es uno de los líderes del vestuario de Bélgica, aportando cohesión al equipo.
  7. Danilo (34 años): Versátil y tácticamente disciplinado, Danilo puede desempeñarse en varias posiciones defensivas y aporta equilibrio a una selección brasileña repleta de talento ofensivo.
  8. Mathew Ryan (34 años): El arquero australiano llegará con más de una década de experiencia internacional. Su liderazgo y seguridad bajo el arco serán fundamentales para Australia en un torneo de alta exigencia.
  9. Kevin De Bruyne (34 años): Considerado uno de los mejores pasadores de su generación, De Bruyne seguirá siendo el cerebro creativo de Bélgica gracias a su visión y precisión milimétrica.
  10. Casemiro (34 años): El mediocampista brasileño continúa siendo el equilibrio perfecto entre recuperación, liderazgo y experiencia. Su presencia aporta orden y carácter en los momentos más exigentes del partido.
  11. Virgil van Dijk (34/35 años): El defensor neerlandés llegará como uno de los líderes más respetados del fútbol europeo. Su presencia física y capacidad para ordenar la defensa siguen siendo impresionantes.
  12. N’Golo Kanté (35 años): El francés mantiene intacta su capacidad para recuperar balones y recorrer todo el campo. Su sacrificio y humildad lo convierten en un jugador indispensable para cualquier esquema táctico.
  13. Enner Valencia (36 años): El goleador histórico de Ecuador seguirá siendo la principal referencia ofensiva de La Tri gracias a su experiencia y efectividad en el área. Su liderazgo en el ataque será crucial para las aspiraciones ecuatorianas.
  14. Axel Witsel (37 años): Reconvertido en defensor central, Witsel continúa destacándose por su inteligencia táctica y capacidad para salir jugando desde el fondo con gran solvencia.
  15. Nicolás Otamendi (38 años): El defensor argentino sigue siendo uno de los grandes líderes de la Albiceleste. Su personalidad y fortaleza aérea serán claves para Argentina en la búsqueda de un nuevo título.
  16. Lionel Messi (38/39 años): El campeón del mundo disputará su sexta Copa Mundial. Aunque su juego evolucionó con el tiempo, continúa siendo el gran conductor futbolístico de Argentina y una fuente inagotable de magia.
  17. Edin Džeko (40 años): El histórico delantero bosnio sigue siendo un goleador letal dentro del área. Su experiencia será fundamental para liderar a Bosnia en el torneo y aportar esa cuota de gol necesaria.
  18. Guillermo Ochoa (40 años): El arquero mexicano podría convertirse en el primer jugador en disputar seis Mundiales, consolidando una carrera histórica llena de actuaciones memorables. Su presencia bajo los tres palos es sinónimo de seguridad y liderazgo para la selección azteca.
  19. Luka Modrić (40 años): El capitán croata continúa dando lecciones de fútbol con su visión, técnica y liderazgo. Su elegancia en el mediocampo sigue maravillando al mundo y es el motor de Croacia.
  20. Cristiano Ronaldo (41 años): CR7 llegará al Mundial 2026 como el jugador más veterano de la lista. Su ambición, capacidad goleadora y mentalidad competitiva continúan intactas pese al paso del tiempo, buscando romper más récords.

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