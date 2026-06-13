20 Jugadores Veteranos que Harán Historia en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 se prepara para recibir a una constelación de estrellas veteranas, jugadores que, desafiando el paso del tiempo, prometen escribir nuevos capítulos en la historia del futbol.
La próxima Copa del Mundo será el escenario donde la experiencia, la jerarquía y el liderazgo de figuras consagradas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić demostrarán que la edad es solo un número cuando el talento y la pasión por el juego permanecen intactos.
Mientras las nuevas generaciones de futbolistas buscan su lugar bajo los reflectores, un selecto grupo de 20 experimentados profesionales se alista para acaparar la atención global.
Estos atletas, con trayectorias que abarcan décadas al máximo nivel, no solo buscarán la gloria deportiva, sino también dejar un legado imborrable en lo que podría ser su última gran cita mundialista.
El Mundial 2026 se perfila como un torneo donde la sabiduría táctica y la calma en momentos de presión serán tan valiosas como la velocidad y la fuerza física.
Los 20 veteranos que marcarán la pauta en el Mundial 2026
- Mohamed Salah (33 años): El gran ídolo de Egipto finalmente tendrá una nueva oportunidad de brillar en la Copa del Mundo. Salah mantiene intacta su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora, siendo el principal referente ofensivo de su selección.
- Son Heung-min (33 años): El capitán de Corea del Sur llega con una enorme experiencia internacional. Aunque ya no depende únicamente de su explosividad, sigue siendo uno de los atacantes más inteligentes y peligrosos del fútbol asiático.
- Alisson Becker (33 años): El arquero brasileño continúa siendo una garantía bajo los tres palos. Sus reflejos, liderazgo y experiencia lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones de Brasil.
- Ricardo Rodríguez (33 años): El lateral suizo mantiene su regularidad y precisión en las jugadas a balón parado. Su experiencia será clave para una selección que siempre complica a los rivales más poderosos.
- James Rodríguez (34 años): El colombiano buscará recuperar el protagonismo mundialista que alcanzó en Brasil 2014. Su visión de juego y calidad técnica continúan siendo diferenciales en el mediocampo.
- Thomas Meunier (34 años): El defensor belga sigue aportando potencia física y profundidad ofensiva por la banda derecha. Además, es uno de los líderes del vestuario de Bélgica, aportando cohesión al equipo.
- Danilo (34 años): Versátil y tácticamente disciplinado, Danilo puede desempeñarse en varias posiciones defensivas y aporta equilibrio a una selección brasileña repleta de talento ofensivo.
- Mathew Ryan (34 años): El arquero australiano llegará con más de una década de experiencia internacional. Su liderazgo y seguridad bajo el arco serán fundamentales para Australia en un torneo de alta exigencia.
- Kevin De Bruyne (34 años): Considerado uno de los mejores pasadores de su generación, De Bruyne seguirá siendo el cerebro creativo de Bélgica gracias a su visión y precisión milimétrica.
- Casemiro (34 años): El mediocampista brasileño continúa siendo el equilibrio perfecto entre recuperación, liderazgo y experiencia. Su presencia aporta orden y carácter en los momentos más exigentes del partido.
- Virgil van Dijk (34/35 años): El defensor neerlandés llegará como uno de los líderes más respetados del fútbol europeo. Su presencia física y capacidad para ordenar la defensa siguen siendo impresionantes.
- N’Golo Kanté (35 años): El francés mantiene intacta su capacidad para recuperar balones y recorrer todo el campo. Su sacrificio y humildad lo convierten en un jugador indispensable para cualquier esquema táctico.
- Enner Valencia (36 años): El goleador histórico de Ecuador seguirá siendo la principal referencia ofensiva de La Tri gracias a su experiencia y efectividad en el área. Su liderazgo en el ataque será crucial para las aspiraciones ecuatorianas.
- Axel Witsel (37 años): Reconvertido en defensor central, Witsel continúa destacándose por su inteligencia táctica y capacidad para salir jugando desde el fondo con gran solvencia.
- Nicolás Otamendi (38 años): El defensor argentino sigue siendo uno de los grandes líderes de la Albiceleste. Su personalidad y fortaleza aérea serán claves para Argentina en la búsqueda de un nuevo título.
- Lionel Messi (38/39 años): El campeón del mundo disputará su sexta Copa Mundial. Aunque su juego evolucionó con el tiempo, continúa siendo el gran conductor futbolístico de Argentina y una fuente inagotable de magia.
- Edin Džeko (40 años): El histórico delantero bosnio sigue siendo un goleador letal dentro del área. Su experiencia será fundamental para liderar a Bosnia en el torneo y aportar esa cuota de gol necesaria.
- Guillermo Ochoa (40 años): El arquero mexicano podría convertirse en el primer jugador en disputar seis Mundiales, consolidando una carrera histórica llena de actuaciones memorables. Su presencia bajo los tres palos es sinónimo de seguridad y liderazgo para la selección azteca.
- Luka Modrić (40 años): El capitán croata continúa dando lecciones de fútbol con su visión, técnica y liderazgo. Su elegancia en el mediocampo sigue maravillando al mundo y es el motor de Croacia.
- Cristiano Ronaldo (41 años): CR7 llegará al Mundial 2026 como el jugador más veterano de la lista. Su ambición, capacidad goleadora y mentalidad competitiva continúan intactas pese al paso del tiempo, buscando romper más récords.