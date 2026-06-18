Danyan Cat sorprende a fanáticos mexicanos con promesa

El partido entre México y Corea del Sur ya comenzó y las emociones no solo se viven dentro de la cancha. En redes sociales, la influencer mexicana Danyan Cat se convirtió en tendencia tras compartir una peculiar propuesta para sus seguidores en caso de que la Selección Mexicana consiga una victoria en este importante encuentro.
La creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales donde aparece vistiendo una camiseta inspirada en los colores de México mientras lanza un desafío a sus fanáticos. El mensaje fue directo: si el combinado mexicano gana el partido, aceptará salir por una cerveza con la persona que logre obtener más "likes" en los comentarios de su publicación.
La publicación que se volvió viral
En el video, Danyan Cat aparece sonriendo frente a la cámara mientras sobre la imagen puede leerse el mensaje: "Si gana México salgo por una cheve con el comentario que más likes tenga".
La publicación rápidamente comenzó a acumular miles de reproducciones y cientos de comentarios de seguidores que buscan convertirse en el afortunado ganador de la peculiar dinámica.
Incluso la propia influencer respondió algunos mensajes, aumentando la interacción y alimentando la expectativa entre sus fanáticos.
El partido que tiene pendiente a todo México
La propuesta de Danyan Cat llegó justo cuando la Selección Mexicana disputa uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos frente a Corea del Sur.
El resultado podría ser determinante para las aspiraciones del conjunto dirigido por Javier Aguirre, ya que una victoria acercaría al equipo nacional a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.
La expectativa es enorme dentro y fuera del estadio, donde miles de aficionados siguen cada jugada con la esperanza de ver al Tri sumar tres puntos clave.
¿Quién es Danyan Cat?
Danyan Cat es una influencer y creadora de contenido mexicana que ha ganado popularidad gracias a sus videos en TikTok e Instagram.
Sus publicaciones suelen combinar tendencias virales, humor, retos y contenido relacionado con la cultura pop, lo que le ha permitido construir una sólida comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales.
En los últimos años se ha convertido en una figura frecuente dentro de las conversaciones virales en redes sociales, especialmente por sus dinámicas con seguidores y sus publicaciones relacionadas con eventos deportivos y temas de actualidad.
Las reacciones de los seguidores
La propuesta no tardó en generar una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios se mostraron emocionados por la posibilidad de compartir un momento con la influencer, otros aprovecharon para bromear sobre la presión adicional que ahora tendría la Selección Mexicana.
"Hoy todos somos México", escribió uno de los seguidores. Otros comenzaron campañas para conseguir más reacciones y posicionarse como los favoritos en la competencia.
Una noche de futbol y redes sociales
Lo cierto es que, independientemente del resultado final, Danyan Cat consiguió captar la atención de miles de aficionados en una jornada donde el futbol y las redes sociales volvieron a demostrar que forman una combinación perfecta.
Ahora la gran incógnita es si México logrará la victoria y, de ser así, quién será el seguidor que consiga reunir suficientes "likes" para hacer realidad la promesa de la influencer.