 Antigua derrota a Aurora y es campeón de Súper Copa Bantrab

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Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
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05/07 14:00 HS
Norway NOR
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Mexico MEX
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France FRA
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Morocco MOR
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Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
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After ET
Argentina ARG
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After ET
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England ENG
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Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
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Finalizado
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Deportes

Antigua derrota a Aurora y es campeón de la Súper Copa Bantrab

Con una dramática tanda de penales, donde el arbitraje fue el protagonista, Antigua logra el primer título de la Súper Copa Bantrab.

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Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab
Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab / FOTO: Alex Meoño
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Esta noche, en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, las oncenas del Antigua G. F. C. de Mauricio Tapia y el Aurora F. C. de Saúl Phillip disputaron la final de la primera edición de la Súper Copa Bantrab, torneo que se desarrolló entre junio y julio del presente año y contó con la participación de campeones y subcampeones de las diversas ligas federadas de Guatemala. La competición no contó con la participación de Municipal, y su lugar lo ocupó el equipo aurinegro, quien al final, celebró el subcampeonato. 

El partido comenzó con grandes emociones dentro del terreno de juego, las cuales fueron acompañadas por el apoyo de algunos aficionados presentes en el estadio cementero.

Las emociones iban y venían, pero algo fundamental no aparecía, el gol. Así terminó el primer capítulo de la gran final de la Súper Copa Bantrab con un empate 0-0.

En la etapa del complemento, los equipos siguieron buscando el gol, pero este se les negaba y el partido llegó a su tiempo reglamentario de los 90 minutos y concluyó sin anotaciones.

Fue necesario llegar a tiempos extras, los cuales se jugaron sin ninguna novedad, ya que el empate no se rompía. Los equipos no encontraban la ruta del gol, pese a los intentos que hacían. A pesar de que no había gol, el público disfrutaba del espectáculo que daban los representativos capitalino y antigüeño.

El cierre del tiempo extra (120) fue ensuciado por los protagonistas. La árbitra Kimberly López expulsó a José Rosales del Antigua y Pablo Mingorance del Aurora. Este momento le marcó el momento en que se le escapó la final.   

Al final, al campeón se tuvo que definir con los lanzamientos desde el punto penal tras el 0-0 en alargue, donde el mejor fue Antigua, que ganó 10-9 y con ello se proclamó como el primer campeón de la Súper Copa Bantrab 2026.    

Antigua campeón 

Lo mejor del partido fue la tanda de penales, donde la polémica arbitral fue protagonista y terminó de ensuciar una definición dramática.

De los primeros cinco tiros, ambos equipos lograron anotar sus primeros cuatro remates, y los porteros aparecieron en el quinto remate.

En Aurora, Víctor Urías, Hugo del Cid, Alex Díaz y Klisman García anotaron; Luis Cardona no pudo celebrar tras la atajada de Luis Morán. En Antigua, Iván Camilo, Alexander Robinson, José Espinoza y José Franco marcaron; Oscar Castellanos falló ante una buena intervención de Liborio Sánchez. Hasta ahí, el marcador estaba 4-4 y fue necesaria la muerte súbita.

Vinieron seis remates perfectos: Víctor Urías, Roger Hernández y Jimmy Álvarez por Aurora; y, José Ardón, Juan Carbonell y William Fajardo por Antigua (7-7).

Luego vino la polémica. Anotó Carlos Flores por los aurinegros, y falló Alejandro González por los antigüeños tras atajada de Liborio Sánchez, pero en plena celebración del Aurora campeón, la línea mantuvo su banderola elevada para anular el remate por adelantamiento del portero. Por lo que se repitió el tiro de González, que en la segunda oportunidad no falló para colocar un dramático 8-8.

Para el 9-9 llegaron los porteros Liborio Sánchez y Luis Morán, quienes no fallaron.

En la otra tanda, Juan Andrés Gómez la mandó a las nubes, y dejó la puerta abierta al Antigua para consagrarse campeón. Iván Camilo no falló y con su gol dejó el marcador 10-9 a favor del "Panza Verde" y con ello el título de Copa.

Así fuer el torneo

En la primera etapa, los octavos de final, estos fueron los equipos clasificados: Nueva Santa Rosa (2-0 a Flores), Xelajú M. C. (2-0 a Sayaxché), Antigua G. F. C. (2-0 a Amatitlán), Aurora F. C. (3-0 a Poptún), Santa Lucía (1-0 a Acatenango), Chiquimulilla (3-1 a Toros Taxisco), Municipal R-19 (2-0 a San Pedro) y Fraijanes (2-2, 8-7 penales vs Mixco).

Ya en cuartos de final, los clubes que sobrevivieron fueron: Santa Lucía (3-2 Xelajú), Aurora (2-1 Chiquimulilla), Nueva Santa Rosa (4-4, 4-3 penales ante Fraijanes) y Antigua (5-0 Municipal R-19).

Y en semifinales, antigüeños y aurinegros fueron los clasificados a la gran final tras dejar en el camino a Nueva Santa Rosa (3-1) y a Santa Lucía (2-1 en prórroga), respectivamente.

Y este sábado, la gran final dejó como campeón a Antigua tras triunfo sobre Aurora con 10-9 en penales tras el 0-0 en tiempo reglamentario y alargue.  

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 / Alex Meoño

Antigua campeón de la Súper Copa Bantrab 2026 | Alex Meoño

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