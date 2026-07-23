 ¿Gianni Infantino candidato a secretario general de la ONU?
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¿Gianni Infantino candidato a secretario general de la ONU?

La Casa Blanca responde ante publicación hecha por el diario New York Post.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: EFE
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La Casa Blanca evitó confirmar este jueves conversaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés del republicano en impulsar al suizo como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas.

"No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan después de la información publicada por el diario New York Post el martes según la cual Trump estaría promoviendo a Infantino para este puesto.

Trump celebra el “éxito” del Mundial 2026 y elogia a Infantino

En su pronunciamiento, el presidente de EE. UU. no hizo referencia explícita ni a la victoria de España ni a los otros dos anfitriones del torneo, México y Canadá.

Una relación que genera polémica

La estrecha relación entre Trump e Infantino ha generado polémica durante el Mundial, especialmente después de que el presidente reconociera haber llamado al máximo dirigente de la FIFA para que se retirara la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado con tarjeta roja en los dieciseisavos de final.

Según las fuentes del diario, Trump considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores.

Por su parte, Leavitt se limitó a destacar el "éxito rotundo" que ha supuesto el Mundial de Fútbol para EE.UU.

Infantino, sobre ampliar el Mundial a 64 equipos: “Será examinado y debatido”

El presidente de la FIFA aseguró que la propuesta será analizada una vez concluya la Copa del Mundo 2026. Defendió que más países tengan la oportunidad de competir para impulsar el crecimiento del futbol a nivel global.

"No solo resultó enormemente beneficiosa para nuestras empresas y economías locales en todo el país, sino que creo que demostró que Estados Unidos es el mejor país del mundo y el presidente está agradecido con Gianni por todos los esfuerzos que tuvo que realizar para hacer realidad ese sueño aquí", subrayó.

El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.

Los aspirantes, por el momento son: Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan, Rafael Grossi, Macky Sall, María Fernanda Espinosa y Carolyn Rodrigues-Birkett. 

Aseguran que miembros de la FIFA piden la renuncia de Gianni Infantino

Gianni Infantino enfrenta una rebelión dentro de la FIFA, según reportes.

*Información EFE.

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