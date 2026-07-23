 Municipal presenta novedoso patrocinador para Apertura 2026
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Municipal presenta novedoso patrocinador para el Apertura 2026

La nueva alianza abarca no solo al equipo principal de Municipal, también al elenco femenino y las categorías inferiores del “Mimado de la Afición”.

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Este día, Municipal presentó a su nuevo patrocinador comercial. Se trata de la bebida rehidratante de la marca Coca-Cola, Powerade, la cual tendrá un espacio especial en la camiseta del equipo mayor de los "Rojos" tanto en su rama masculina como femenina. El evento se realizó en el estadio Manuel Felipe Carrera donde mañana el "Mimado de la Afición" jugará ante Mixco por la fecha inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

"Powerade, la marca de hidratación deportiva del portafolio de Coca-Cola, anunció su incorporación como patrocinador oficial del Club Social y Deportivo Municipal, el equipo con más títulos en la historia del futbol guatemalteco", señaló marca comercial en un comunicado de prensa.

Esta alianza permitirá que el logo de Powerade aparezca en la espalda baja de la camisola de Municipal (masculino) y en el pecho de la camiseta del equipo femenino. Asimismo, tendrá presencia con imagen en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, en el Centro Deportivo Ernesto Villa Alfonso y en diversas plataformas digitales, así como activación con los aficionados.     

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Palabras de Nicolás Samayoa y Gerardo Villa

Durante la actividad, Nicolás Samayoa brindó unas palabras a los representantes de la nueva marca que arropa al conjunto capitalino. "Les agradecemos el compromiso y la oportunidad por asociarnos con su marca. Sabemos que es una responsabilidad muy grande para nosotros los jugadores e institución. En este club se intentan hacer las cosas muy bien, intentando llevar al futbol de Guatemala al siguiente paso".

Por su parte, Gerardo Villa, presidente de Municipal, reconoció: "Club Social y Deportivo Municipal a partir de esta temporada se convierte en el único equipo en toda Centroamérica que va a tener el patrocino directo de Coca-Cola y Powerade. Creo que se vienen haciendo bien las cosas y agradecemos esa confianza".

Municipal arranca este viernes 24 de julio con su nueva temporada, la 2026-2027, y su primer rival es el equipo del Deportivo Mixco, del técnico nacional Fabricio Benítez.

Municipal presenta nuevo patrocinador | Alex Meoño

Municipal presenta nuevo patrocinador / Alex Meoño

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Municipal presenta nuevo patrocinador | Alex Meoño

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Municipal presenta nuevo patrocinador | Alex Meoño

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