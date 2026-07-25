 Neymar consigue el empate para el Santos con un doblete
Deportes

Neymar responde con goles tras polémica con afición de Santos

El Santos sumó un punto, pero sigue en el lugar 15 del campeonato brasileño, a un punto de la zona del descenso.

Compartir:
Neymar celebrando gol ante Chapecoense
Neymar celebrando gol ante Chapecoense / FOTO: Santos
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Neymar brilló este sábado en su regreso al Campeonato Brasileño con dos goles, el segundo de penalti que le dio el empate al Santos en los minutos finales del partido quitándole la ilusión al Chapecoense de dejar el último lugar de la clasificación.

El camisa 10 abrió el marcador para el Santos en el minuto 35, con un remate sereno que llegó sin afán a la esquina del arco, tras recibir una asistencia de Igor Vinicius y realizar un rápido intercambio con el argentino Álvaro Borreal.

El empate del Chapecoense llegó en el minuto 50, con un tanto de Marcinho. Diez minutos después, un gol en contra de João Ananias al intentar despejar el propio arco le dio la ventaja al Chape. Y en el minuto 88 Santos igualó con el tanto de Neymar.

Santos dominó en el inicio, con una ofensiva casi que permanente que Chapecoense supo mantener a raya, pero el conjunto de Santa Catarina regresó del descanso decidido a vencer.

Fueron varios los intentos del club que vio nacer a Pelé, pero poco se vio de una estrategia colectiva del 'Peixe' y tampoco de un desempeño destacado de su principal crack, Neymar.

Ni el tanto que comenzó dándoles la ventaja animó al equipo de São Paulo, que después del empate tuvo dificultad para armar las jugadas.

Neymar, el protagonista

Santos, sin embargo, buscó el empate con insistencia, con Gabriel Menino, Bontempo y el propio Neymar, hasta que una falta sobre el paraguayo Gustavo Caballero dio paso en el penalti decisivo.

Fue esa penalidad la que salvó al exjugador del Barcelona y del PSG en su regreso a la Liga tras su cuarto y último Mundial.

El empate evitó un traspié del Santos, que continúa solo un punto por encima de la zona de descenso a la segunda división, que ocupan en este momento Vasco da Gama, Mirassol, Remo y Chapecoense.

La vigésima jornada del Campeonato Brasileño continúa este domingo con los encuentros entre Cruzeiro-Botafogo, Bahía-Corinthians, Bragantino-Coritiba, Gremio-Fluminense, Flamengo-São Paulo, Remo-Vitória y Palmeiras-Atlético Mineiro.

*Información EFE.

En Portada

¿Cuánto tardaría en aplicarse el subsidio a los combustibles? t
Nacionales

¿Cuánto tardaría en aplicarse el subsidio a los combustibles?

01:28 PM, Jul 25
San Pedro derrota a Xelajú en su debut en Liga Nacionalt
Deportes

San Pedro derrota a Xelajú en su debut en Liga Nacional

02:54 PM, Jul 25
Atropellamiento masivo deja varios heridos y un muerto durante marcha LGBT+t
Internacionales

Atropellamiento masivo deja varios heridos y un muerto durante marcha LGBT+

04:18 PM, Jul 25
Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacíficot
Nacionales

Reportan temblor de 4.4 grados con epicentro en el Pacífico

04:16 PM, Jul 25
Bon Jovi abandona el escenario tras presentar problemas de saludt
Farándula

Bon Jovi abandona el escenario tras presentar problemas de salud

11:47 AM, Jul 25

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar