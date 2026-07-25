Tabla de posiciones tras primera fecha del Premundial Sub-20

México derrotó a Antigua y Barbuda (3-0) y Costa Rica a Guatemala (1-0) en la primera fecha del grupo B del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 (Premundial Sub-20), el cual se realiza en Puebla, México, y que dará boletos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán en el 2027.
Con estos primeros resultados, México y Costa Rica encabezan el sector con tres puntos, pero mejor diferencia de gol para los mexicanos, que son anfitriones, y con ellos son el primer líder de este Premundial Sub-20 de Concacaf.
La tercera casilla es para Guatemala y la cuarta para Antigua y Barbuda, ambas oncenas sin unidades. Y justamente dichas selecciones se verán las caras en la segunda fecha del campeonato juvenil.
Este duelo entre centroamericanos y caribeños será el lunes 27 de julio a las 17.00 horas, siendo prácticamente la última oportunidad para los guatemaltecos de rescatar dicha eliminatoria, ya que el cierre de los chapines será ante los mexicanos, candidatos a ganar el grupo, el título, la clasificación al Mundial y el boleto a los Juegos Olímpicos.
Así fue el triunfo de los mexicanos
La selección mexicana de futbol Sub-20 goleó el viernes por 3-0 a la de Antigua y Barbuda en la primera jornada del grupo B de las eliminatorias de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Hugo Camberos, Francisco Valenzuela y Santiago Sandoval convirtieron los goles del "Tri" juvenil, que no tuvo complicaciones para imponer su mejor control.
Victoria de los costarricenses
La selección de Costa Rica superó ayer 0-1 a Guatemala en el partido con el que inició el torneo Preolímpico de Concacaf que se realiza en Puebla al oriente de la capital mexicana. El tanto del partido lo marcó Keyner Hernández.
Ambos equipos forman parte del grupo B del torneo, junto con México y Antigua y Barbuda, que reparte boletos para los Juegos Olímpicos 2028 y el Mundial de la categoría en 2027.