Transportistas expresan respaldo al subsidio a combustibles

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga manifestó su respaldo a la iniciativa de apoyo al diésel y demás combustibles, en un comunicado emitido este sábado, 25 de julio de 2026, en el que también exhorta al Congreso de la República para su pronta aprobación. La entidad expresó su reconocimiento al Gobierno de la República por la presentación de la iniciativa de ley que propone un apoyo temporal al precio de los combustibles, particularmente al diésel, combustible esencial para el funcionamiento del transporte de carga y, por ende, al abastecimiento, la producción y la competitividad de Guatemala.
"El transporte de carga constituye un servicio estratégico para el país. Más del 90% de las mercancías que se movilizan a nivel nacional utilizan el transporte terrestre, permitiendo el abastecimiento de alimentos, medicamentos, insumos industriales, productos de exportación y bienes de consumo en todo el territorio nacional", manifestaron.
La entidad indicó que el incremento internacional de los precios del petróleo impacta directamente los costos operativos del sector, por el alza a los combustibles, generando presiones inflacionarias que terminan trasladándose a toda la cadena logística y productiva, afectando tanto a las empresas como a los consumidores guatemaltecos.
Según la perspectiva del transporte de carga, esta medida contribuirá a reducir la presión sobre los costos logísticos, atenuar el impacto inflacionario en la cadena de suministro, preservar la competitividad de las empresas guatemaltecas, favorecer la estabilidad de los precios de bienes esenciales para la población y proteger miles de empleos vinculados al sector transporte y a las actividades económicas que dependen de él.
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Llaman al Congreso para actuar en favor de los combustibles
En ese contexto, la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga hizo "un respetuoso llamado al Honorable Congreso de la República para que aprueben esta iniciativa con sentido de Estado y procedan a su aprobación con la mayor celeridad posible".
El comunicado afirma que "el momento exige decisiones oportunas que prioricen el bienestar de los guatemaltecos, la estabilidad económica y la continuidad de las cadenas de abastecimiento que sostienen la actividad productiva nacional".
La Cámara reiteró su disposición permanente para "colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones técnicas y sostenibles que fortalezcan la competitividad logística del país, impulsen el desarrollo económico y garanticen condiciones que permitan al sector transporte continuar siendo un motor del crecimiento de Guatemala".
"El transporte mueve la economía; fortalecerlo es fortalecer el desarrollo de Guatemala", argumentaron.