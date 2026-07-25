El caso de María Camila conmociona en Colombia

La muerte de María Camila Potosí, una joven de 21 años con ocho meses de embarazo, generó conmoción en Colombia y entre usuarios de redes sociales, luego de que su familia conociera los detalles de la necropsia y denunciara que el bebé que esperaba habría sido extraído después de su asesinato.
La joven fue reportada como desaparecida el pasado 16 de julio y su cuerpo fue localizado cuatro días después. De acuerdo con el informe forense, presentaba múltiples heridas provocadas con arma cortopunzante y signos de violencia.
Las últimas imágenes de María Camila con vida fueron captadas por cámaras de seguridad el día de su desaparición. En el video se observa cuando viajaba en la parte trasera de una motocicleta conducida por otra mujer, quien ahora es una de las personas investigadas por las autoridades.
Según la reconstrucción del caso, la joven acudió ese día a una cita médica relacionada con su embarazo y posteriormente visitó a un familiar en el barrio Meléndez, en Cali. Después de esa visita, sus familiares dejaron de recibir noticias de ella.
Investigan el caso
La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación por homicidio para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer qué ocurrió con el bebé. Los investigadores continúan recopilando pruebas y siguiendo las distintas líneas del caso.
El hecho provocó reacciones de autoridades locales. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su rechazo al asesinato y afirmó que la prioridad es encontrar al hijo de María Camila.
El caso también encendió nuevamente las alertas sobre la violencia contra las mujeres en Cali. Según cifras oficiales, durante 2026 se han registrado al menos 49 asesinatos de mujeres en la ciudad.