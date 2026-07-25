Trabajador fallece durante las obras del Sportify Camp Nou

El FC Barcelona expresó su profundo pesar por el fallecimiento de un trabajador de 54 años que perdió la vida el pasado viernes mientras participaba en las obras de remodelación del Spotify Camp Nou. El accidente representa el primer incidente laboral con resultado fatal desde que comenzaron los trabajos de modernización del estadio, en junio de 2023, un proyecto que ha movilizado a miles de personas y constituye una de las mayores transformaciones en la historia del club.
A través de un comunicado oficial, la entidad azulgrana manifestó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del operario, al tiempo que reiteró su apoyo en este difícil momento. Asimismo, el presidente del club, Joan Laporta, hizo llegar su pésame de manera personal y puso a disposición de la familia los recursos de la institución para brindar el acompañamiento que sea necesario.
El trabajador falleció por un golpe, según autoridades
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el trabajador sufrió un golpe mientras realizaba labores en el recinto deportivo. Tras recibir el aviso del accidente, efectivos de los Mossos d'Esquadra, junto con personal de la Unidad de Investigación y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), acudieron al lugar para atender la emergencia. Sin embargo, pese a la rápida intervención de los servicios de auxilio, no fue posible salvar la vida del operario.
Las obras de renovación del Spotify Camp Nou comenzaron el 1 de junio de 2023 y avanzan en diferentes fases con el objetivo de convertir el estadio en uno de los recintos deportivos más modernos del mundo. En las últimas semanas se completó la estructura de la nueva tercera gradería y los trabajos continúan con la instalación del anillo de compresión que sostendrá la futura cubierta. El fallecimiento del trabajador ha generado conmoción entre quienes participan en el proyecto y ha llevado al club a expresar públicamente su solidaridad con todos los afectados.