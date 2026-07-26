Guatemala vive una jornada productiva en Santo Domingo 2026

Guatemala volvió a vivir una jornada llena de emociones este domingo en la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al conquistar seis medallas: una de oro, dos de plata y tres de bronce, resultados que le permiten ubicarse en el sexto lugar del medallero.
En dos días de competencia oficial, la delegación nacional acumula 11 medallas: dos de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, una muestra de la entrega de los atletas guatemaltecos en el arranque de las justas que reúnen a 37 países y más de 5 mil deportistas.
Los representantes nacionales de skeet (tiro con armas de caza) fueron los grandes protagonistas de la jornada dominical al conquistar tres medallas: una de oro y dos de plata. El equipo masculino se proclamó campeón regional, mientras que Sebastián Bermúdez y Emily Padilla ratificaron el protagonismo de Guatemala en la disciplina.
El oro por equipos en skeet masculino llegó gracias a la actuación de Sebastián Bermúdez Labbé, Carlos Padilla Coronado y Santiago Romero Juárez, quienes sumaron 344 blancos y, además, estableció un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El equipo nacional superó a Puerto Rico, integrado por Luis Bermúdez III, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini, que finalizó con 338 blancos, mientras que el bronce fue para Guadalupe, representado por Jacky Chinapayen, Pierre Bourgeois y Jeremy Tilot, con un total de 337.
Más del tiro con armas de caza
Sebastián Bermúdez realizó otra destacada actuación al conquistar la medalla de plata en la final de skeet masculino, luego de igualar con 31 blancos al mexicano Luis Gallardo Oliveros.
El título se definió en un vibrante desempate, donde el guatemalteco acertó tres platos, uno menos que su rival, para quedarse con un valioso subcampeonato que confirma su gran nivel competitivo.
En el cierre de la jornada, en el Polígono El Higüero, Emily Padilla también destacó al conquistar la medalla de plata en la final de skeet femenina, tras completar 28 blancos, resultado que la ubicó como la segunda tiradora mejor de la prueba.
La medalla de oro fue para la mexicana Gabriela Rodríguez Garza, quien se impuso con 31 aciertos, mientras que el bronce quedó en manos de su compatriota Anabel Molina García, con 23 blancos.
Sube al podio en taekwondo
Nicolle Way conquistó la medalla de bronce en la modalidad de kyorugui, categoría de -49 kilogramos, al vencer 2-0 a Katelyn Cruz, de Puerto Rico. La atleta guatemalteca había superado en los cuartos de final a Mariangel Pimentel, de República Dominicana, también por 2-0, antes de caer en semifinales frente a la mexicana Daniela Souza.
En otros resultados, David Fuente quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 2-0 ante Nicholas Knight. Por su parte, Diego Reyes también se despidió en esa instancia al caer 2-0 frente al dominicano Wilfredo de la Cruz. Más tarde, en el repechaje por la medalla de bronce, Reyes volvió a competir, pero fue superado 2-0 por Juan Grimaldo.
Bronce en remo
A primera hora, las seleccionadas nacionales Lesli González y Nicolle González protagonizaron una actuación destacada al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de doble par de remos cortos femenino, competencia disputada en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón.
La pareja guatemalteca recopiló el recorrido con un tiempo de 7:35.19, por detrás de las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, quienes obtuvieron la plata, y de las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra, ganadoras de la medalla de oro. El resultado se consolida a la dupla nacional entre las mejores de Centroamérica y el Caribe.
En el doble par de remos cortos masculino, los guatemaltecos Edizon Guoz y Alonzo Paolo finalizaron en la quinta posición.
Bronce en tiro con arco
Julio Barillas, José del Cid y Pedro Salazar conquistaron la medalla de bronce por equipos en arco compuesto al vencer a Colombia por un ajustado marcador de 234-233. El equipo nacional definió el triunfo por un solo punto para asegurar un lugar en el podio.
En la prueba femenina por equipos de arco compuesto, Danica Barrera, Claudia de la Cruz y Mariana Saravia disputaron el duelo por la medalla de bronce frente a Colombia, pero cayeron por 231-227. El encuentro fue parejo durante los dos primeros parciales; Sin embargo, las colombianas marcaron la diferencia en el cierre.