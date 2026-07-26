 Guatemala arranca la jornada dominical con oro en skeet
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Guatemala arranca la jornada dominical con oro en skeet

Además del oro, el equipo masculino de tiro con armas de caza logró un récord a nivel de Centroamérica y el Caribe.

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Equipo de skeet masculino logra oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Equipo de skeet masculino logra oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 / FOTO: COG
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Guatemala arranca con el pie derecho en el segundo día de competencias oficiales tras la ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación chapina alcanzó la mañana del domingo el metal de oro por equipos masculino en la final del skeet del tiro con armas de caza. El evento se realizó en el Polígono El Higüero de Santo Domingo, República Dominicana. 

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) indició a través de sus redes sociales: "¡Equipo de oro! Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero se consagran campeones en el skeet por equipos masculino, firmando una actuación impecable".

Dentro de su información, el Comité explica que el equipo nacional logró derribar un total de 344 platos, lo que no solamente le vale el oro centroamericano y del caribe, sino que también logran imponer un récord a nivel de estas justas deportivas.

Guatemala cosecha cinco medallas en Santo Domingo 2026

Un sábado fructífero tuvo la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Así quedó el podio del skeet 

El oro fue para Guatemala, la plata para Puerto Rico y el bronce para Guadalupe.

Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero fueron los guatemaltecos que se colgaron el oro.

Luis Bermúdez, Miguel Pizarro y Jesús Medero fueron los puertorriqueños que ganaron la plata.

Y el equipo de bronce lo ganó el conformado por Jacky Chinapyn, Pierre Bourgeois y Jeremy Tilot.

El Comité Olímpico Guatemalteco también resaltó: "Sebastián Bermúdez marcó el ritmo en la clasificación de skeet con una actuación sólida que lo coloca en el segundo puesto tras derribar 119 platos".

A las 12:00 horas de Guatemala, la delegación nacional suma un total de 8 metales, los cuales están divididos: 2 oros, 2 platas y 4 bronces.

Los oros logrados por el momento para el equipo guatemalteco han llegado a través del tiro al plato (skeet) con el equipo masculino y con Alejandra Higueros en la modalidad del poomsae del taekwondo.

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