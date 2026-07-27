Andrea Pirlo se queda sin la selección italiana

Andrea Pirlo confirmó este lunes que no será el próximo seleccionador de Italia, poniendo fin a varios días de especulaciones sobre su posible llegada al banquillo de la Azzurra. El excentrocampista publicó un mensaje en Instagram en el que explicó que decidió romper el silencio después de conocer que ya no figuraba entre los candidatos para dirigir al combinado nacional. "Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio, pero tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos", escribió.
La controversia que rodeó su candidatura estuvo relacionada con su papel como embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa. Diversos sectores cuestionaron ese vínculo debido a que uno de los principales accionistas de la compañía es el empresario ruso Sergey Lomakin, propietario del United FC de Emiratos Árabes Unidos, club que Pirlo dirigió la temporada pasada y con el que consiguió el ascenso. Ante las críticas, el entrenador defendió que su relación con la empresa responde únicamente a un acuerdo profesional. "La colaboración profesional que recientemente ha generado controversia surgió en el marco de mi carrera en los Emiratos Árabes Unidos y es exclusivamente de índole comercial y deportiva", aseguró.
Pirlo no será seleccionador de Italia
Pirlo también rechazó que su colaboración tenga implicaciones políticas y sostuvo que siempre ha actuado conforme a la legalidad. "A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado", afirmó. Además, añadió que "atribuirle un significado político a esta colaboración implica atribuirme creencias que nunca he expresado y que no son mías". En su mensaje, el campeón del mundo en 2006 aprovechó para agradecer el respaldo recibido por parte de Paolo Maldini y Leonardo, al tiempo que reivindicó su compromiso con su país al expresar que "el amor por Italia no depende de un cargo. Forma parte de mi historia, de mi identidad, y seguirá acompañándome siempre".
Con la salida definitiva de Pirlo de la lista de aspirantes, la Federación Italiana de Fútbol deberá centrar su atención en otros candidatos para ocupar el cargo. Los nombres de Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a posicionarse entre los principales favoritos, mientras el nuevo presidente federativo, Giovanni Malagó, prepara la presentación del candidato que buscará liderar una nueva etapa al frente de la selección italiana.