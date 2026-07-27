Presidente checo apareció como fotógrafo en la Fórmula 1

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, sorprendió a los asistentes de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría al aparecer con un papel poco habitual para un jefe de Estado: el de fotógrafo acreditado. Equipado con un chaleco oficial, una cámara profesional y varios objetivos, Pavel recorrió el circuito capturando imágenes de la máxima categoría del automovilismo, dejando de lado por unas horas el protocolo para disfrutar de una de sus grandes pasiones.
La fotografía y el deporte motor forman parte de los intereses personales del mandatario checo desde hace varios años. Esta no es la primera ocasión en la que se acredita como fotógrafo en un evento de alto nivel. Anteriormente ya había realizado coberturas en carreras de MotoGP en Brno, en competencias de NASCAR en Estados Unidos, en el Rally Dakar y, más recientemente, en las emblemáticas 24 Horas de Le Mans. Su presencia en el Hungaroring confirma que, siempre que su agenda lo permite, aprovecha la oportunidad para combinar su afición con algunos de los eventos más importantes del automovilismo internacional.
La otra pasión del presidente de República Checa
Antes del inicio de la competencia, Petr Pavel visitó el paddock y sostuvo encuentros con el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Posteriormente, siguió la actividad desde las zonas destinadas a los fotógrafos mientras se disputaban las 70 vueltas del Gran Premio. La carrera terminó con la victoria de Lando Norris, de McLaren, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, y Kimi Antonelli, de Mercedes, quien reforzó su liderato en el campeonato de pilotos tras una sólida actuación.
Con la próxima cita del calendario programada para el 23 de agosto en Zandvoort, Países Bajos, no sería extraño que el presidente checo volviera a hacerse presente con su cámara para retratar la acción desde el circuito. Mientras tanto, la Fórmula 1 también anunció una modificación en su calendario al confirmar que el Gran Premio de Baréin se disputará en el circuito de Sepang, en Malasia, una sede que no recibía a la categoría desde hacía nueve años.