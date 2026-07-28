 Brasil: Inhabilitado hasta la recuperación de su rival
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Ejemplar sanción en Brasil: defensor queda inhabilitado hasta la recuperación de su rival

Una grave lesión durante un partido del Campeonato Brasileño derivó en un castigo excepcional: el infractor no podrá jugar hasta que su rival se recupere.

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Sanción ejemplar en Brasil por lesionar a un rival - Captura de pantalla
Sanción ejemplar en Brasil por lesionar a un rival / FOTO: Captura de pantalla
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El fútbol de Brasil ha sido escenario de una decisión disciplinaria poco común que ha generado un amplio debate sobre la protección de los jugadores dentro del terreno de juego. El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) resolvió inhabilitar al defensor del Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, hasta que el delantero del Cruzeiro, Gabriel Pec, reciba el alta médica y pueda reincorporarse a los entrenamientos. La medida responde a la grave lesión sufrida por el atacante tras una fuerte entrada durante el encuentro correspondiente a la decimonovena jornada del Campeonato Brasileño.

La acción ocurrió en el segundo tiempo del compromiso disputado entre Internacional y Cruzeiro, cuando Victor Gabriel fue expulsado con tarjeta roja directa por emplear fuerza excesiva en la disputa del balón. Aunque inicialmente la lesión parecía limitarse a un profundo corte en la pierna, los estudios médicos posteriores confirmaron una fractura de tibia que obligó a Gabriel Pec a someterse a una intervención quirúrgica. La gravedad del daño llevó al tribunal a considerar insuficiente la sanción habitual de suspensión por conducta violenta.

Sanción ejemplar en Brasil

Como consecuencia, los magistrados optaron por aplicar una medida excepcional: el defensor permanecerá inhabilitado hasta que el futbolista lesionado esté en condiciones de volver a entrenarse con normalidad, con un límite máximo de 180 días. Según las estimaciones médicas, la recuperación de Gabriel Pec podría extenderse entre tres y cuatro meses. Durante la audiencia, Victor Gabriel expresó entre lágrimas que nunca tuvo la intención de causar semejante daño y pidió disculpas públicas tanto al jugador como a toda la afición del Cruzeiro.

La resolución también representa un duro revés para el Internacional de Porto Alegre, que pierde a uno de sus habituales titulares en un momento complicado de la temporada, mientras lucha por alejarse de la zona de descenso. Más allá de sus consecuencias deportivas, el caso sienta un precedente importante en el fútbol brasileño al reforzar el mensaje de que las acciones que ponen en riesgo la integridad física de un rival pueden acarrear sanciones ejemplares, priorizando la seguridad de los futbolistas y promoviendo un juego más responsable.

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