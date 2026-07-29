Amarini Villatoro busca dar la sorpresa ante Municipal

El Club Sport Cartaginés iniciará este jueves su participación en la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf con una complicada visita al CSD Municipal, vigente campeón del fútbol guatemalteco. El conjunto costarricense, dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, buscará comenzar con el pie derecho en el Grupo D del certamen, consciente de que un resultado positivo en territorio chapín representaría un importante impulso en sus aspiraciones internacionales. El encuentro se disputará a las 21:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, escenario donde los escarlatas suelen hacerse fuertes como locales.
Cartaginés llega motivado después de imponerse por 3-1 al Inter San Carlos en la primera jornada del campeonato costarricense, un resultado que reforzó la confianza del equipo antes de su debut regional. Para Villatoro, el compromiso tiene un significado especial, ya que supone su regreso a Guatemala como entrenador de un club extranjero para enfrentar a uno de los equipos más tradicionales del país. Enfrente estará un Municipal que también comenzó con victoria el Torneo Apertura 2026, tras derrotar 2-0 a Mixco, aunque afrontará el partido con la sensible ausencia del defensor y seleccionado nacional Nicolás Samayoa, quien permanece lesionado.
Duelo de alto calibre entre Municipal y Cartaginés
El choque promete ser uno de los más atractivos de la primera jornada de la Copa Centroamericana. Tanto Municipal como Cartaginés comparten el Grupo D junto al Motagua de Honduras, FAS de El Salvador y Real Verdes FC de Belice, por lo que cada punto será determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. Mientras los guatemaltecos intentan volver a destacar en un torneo internacional, donde no celebran un título desde la Copa Uncaf de 2004, los costarricenses aspiran a confirmar que cuentan con los argumentos necesarios para competir frente a los mejores clubes de la región.
Como parte de la agenda oficial previa al encuentro, ambos equipos cumplirán este miércoles con sus últimas actividades ante los medios de comunicación. Municipal iniciará su entrenamiento a las 4:30 p. m., permitiendo el acceso de la prensa durante los primeros 15 minutos, y posteriormente ofrecerá una conferencia a las 5:30 p. m.
Por su parte, Cartaginés atenderá primero a los medios a las 5:45 p. m. y, a las 6:00 p. m., realizará su práctica oficial, también con un espacio inicial de 15 minutos para la cobertura de fotógrafos y camarógrafos. Con ambos planteles afinando los últimos detalles, el escenario está listo para un duelo que podría marcar el rumbo del grupo desde la fecha inaugural.