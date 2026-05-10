 Amarini Villatoro y Cartaginés quedan eliminados en semis
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Amarini Villatoro y Cartaginés quedan eliminados en semifinales

El Cartaginés quedó eliminado ante Herediano y Amarini Villatoro confesó salir "molesto y disconforme" por no alcanzar la final en la Liga de Costa Rica.

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Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica - UNAFUT
Amarini Villatoro, técnico del Cartaginés de Costa Rica / FOTO: UNAFUT

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro vivió un duro golpe en el futbol costarricense luego de que su equipo, C.S. Cartaginés, quedara eliminado en las semifinales del Torneo Clausura 2026 a manos del Club Sport Herediano. La serie se inclinó desde el compromiso de ida, en el que el conjunto florense se impuso por 0-1, mientras que en la vuelta disputada en el estadio Carlos Alvarado el marcador terminó igualado sin goles, resultado que selló la clasificación del "Team" a la gran final.

Tras la eliminación, Villatoro compareció ante los medios y reconoció la superioridad de su rival en momentos clave de la serie. "Felicitar a Herediano, hizo méritos para llegar a la final. Nosotros peleamos hasta el final; la serie la perdemos por detalles, en algunos momentos nos faltó tener calidad", expresó el estratega guatemalteco, quien destacó el esfuerzo realizado por sus jugadores durante ambos encuentros.

Amarini Villatoro asegura que pesó no aprovechar la localía

El entrenador también lamentó no haber aprovechado la condición de local, un aspecto que terminó siendo determinante en la llave. "Nos pasa factura la toma de decisiones, en la parte física el equipo se entregó por completo. En este tipo de series es imperdonable no sacar ventaja en casa. En la pasada conferencia dije que no me veía perdiendo acá (Carlos Alvarado), así fue pero no nos alcanzó por lo ocurrido en la ida", afirmó Villatoro, dejando claro que el empate sin goles no fue suficiente para revertir la desventaja.

Además, el técnico asumió toda la responsabilidad por la eliminación del cuadro brumoso y reconoció que la falta de experiencia y profundidad en el plantel pesó en la serie. "La responsabilidad es totalmente mía, eso lo sé. Nos pesó la falta de experiencia en este tipo de series, no tenemos muchas variantes como sí las tiene Herediano, en esa parte nuestro plantel es más corto, es algo en lo que tenemos mejorar", comentó.

Finalmente, también mostró su preocupación por el futuro inmediato del club y la posibilidad de disputar la Copa Centroamericana 2026. "Ahora nuestra presencia para jugar la Copa Centroamericana depende de lo que haga Liberia. En caso de que podamos participar necesitamos un plantel más amplio. Estoy molesto, disconforme, soy un entrenador acostumbrado a pelear títulos", sentenció.

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Amarini Villatoro tiene de líder al Cartaginés - Club Sport Cartaginés﻿

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