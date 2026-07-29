Vozinha enfrenta problemas antes de debutar en Chile

El fichaje de Vozinha por Colo Colo generó gran expectativa entre los aficionados del fútbol chileno tras la destacada actuación del guardameta de Cabo Verde en el Mundial 2026. Sin embargo, antes de disputar su primer partido con el conjunto albo, el experimentado portero de 40 años ya se encontró con un problema inesperado que podría cambiar uno de los aspectos más reconocibles de su carrera: el nombre que lleva en su camiseta.
El arquero, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, es conocido mundialmente por el apodo de Vozinha, el cual utilizó durante su participación en el Mundial 2026 y que se convirtió en una marca personal gracias a sus memorables actuaciones. Su popularidad creció de forma exponencial y lo convirtió en uno de los futbolistas más virales del torneo.
No obstante, el reglamento vigente de la Federación de Fútbol de Chile establece que los jugadores únicamente pueden portar un apellido en la parte posterior de la camiseta durante los partidos oficiales. Esto significa que el guardameta no podrá utilizar el nombre Vozinha y deberá elegir entre alguno de sus apellidos, como Évora o Dias, para cumplir con la normativa.
Esta situación también representa un desafío comercial para el equipo de futbol Colo Colo. El sobrenombre del portero se convirtió en una marca reconocida a nivel internacional durante el Mundial 2026, por lo que el club esperaba aprovechar su popularidad con la venta de camisetas oficiales.
Más de Vozinha
Sin embargo, mientras la regla permanezca vigente, ese plan podría verse limitado para el jugador. Según reportes de la prensa chilena, el club analiza la posibilidad de solicitar una excepción a las autoridades del fútbol nacional para que el arquero pueda utilizar su famoso apodo en la camiseta.
A este inconveniente se suma que la llegada del guardameta a Chile sufrió un pequeño retraso, por lo que aún debe completar los exámenes médicos y comenzar los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz.