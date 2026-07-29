 Vozinha enfrenta problemas antes de debutar en Chile
Deportes

Vozinha aún no debuta en Chile y ya tiene problemas con su nuevo equipo

El arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, todavía no debuta con Colo Colo y ya enfrenta un inesperado inconveniente.

Compartir:
Gracias a sus destacadas actuaciones y liderazgo en el arco, Vozinha se convirtió en una de las figuras del Mundial 2026., EFE
Gracias a sus destacadas actuaciones y liderazgo en el arco, Vozinha se convirtió en una de las figuras del Mundial 2026. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El fichaje de Vozinha por Colo Colo generó gran expectativa entre los aficionados del fútbol chileno tras la destacada actuación del guardameta de Cabo Verde en el Mundial 2026.  Sin embargo, antes de disputar su primer partido con el conjunto albo, el experimentado portero de 40 años ya se encontró con un problema inesperado que podría cambiar uno de los aspectos más reconocibles de su carrera: el nombre que lleva en su camiseta.

El arquero, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, es conocido mundialmente por el apodo de Vozinha, el cual utilizó durante su participación en el Mundial 2026 y que se convirtió en una marca personal gracias a sus memorables actuaciones. Su popularidad creció de forma exponencial y lo convirtió en uno de los futbolistas más virales del torneo.

No obstante, el reglamento vigente de la Federación de Fútbol de Chile establece que los jugadores únicamente pueden portar un apellido en la parte posterior de la camiseta durante los partidos oficiales.  Esto significa que el guardameta no podrá utilizar el nombre Vozinha y deberá elegir entre alguno de sus apellidos, como Évora o Dias, para cumplir con la normativa.

Esta situación también representa un desafío comercial para el equipo de futbol Colo Colo.  El sobrenombre del portero se convirtió en una marca reconocida a nivel internacional durante el Mundial 2026, por lo que el club esperaba aprovechar su popularidad con la venta de camisetas oficiales.

Más de Vozinha

Sin embargo, mientras la regla permanezca vigente, ese plan podría verse limitado para el jugador. Según reportes de la prensa chilena, el club analiza la posibilidad de solicitar una excepción a las autoridades del fútbol nacional para que el arquero pueda utilizar su famoso apodo en la camiseta.

Influencer muere a manos de su esposo tras reto viral de Tik Tok

Días antes del crimen, la creadora de contenido denunció públicamente a su esposo en TikTok y solicitó protección ante las autoridades.

A este inconveniente se suma que la llegada del guardameta a Chile sufrió un pequeño retraso, por lo que aún debe completar los exámenes médicos y comenzar los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz.

En Portada

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendast
Nacionales

Congreso aprueba reformas para eliminar IUSI para viviendas

03:51 PM, Jul 29
Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con funcionario del FBI

03:42 PM, Jul 29
Gobierno llama a que iniciativas sobre impuestos que discute el Congreso tengan análisis técnicot
Nacionales

Gobierno llama a que iniciativas sobre impuestos que discute el Congreso tengan análisis técnico

02:10 PM, Jul 29
Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026t
Deportes

Messi se reincorpora al Inter Miami tras el Mundial 2026

05:30 PM, Jul 29
Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemalat
Deportes

Jamaica le empata a Panamá y le da una manita a Guatemala

05:03 PM, Jul 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAuniversofutbolEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar