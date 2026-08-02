Premundial Sub-20: Así llegan Guatemala y Estados Unidos

La Concacaf confirmó el calendario de cuartos de final del Campeonato Masculino Sub-20, el cual repartirá cuatro boletos a la Copa del Mundo de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027, y una de las series la disputarán Estados Unidos y Guatemala.
En el 2011, siempre en dicha categoría, Guatemala derrotó a Estados Unidos, la gran favorita, y sorprendió al mundo con la primera clasificación para el país a un mundial juvenil del futbol once. En esta oportunidad, la historia se repite: El rival es Estados Unidos, y es el gran favorito para llevarse el boleto, y sus números lo avalan.
Así llega Estados Unidos
El juego entre las selecciones de Guatemala y Estados Unidos será este martes 4 de agosto a las 20:00 horas GT, y estos son los números que avalan el gran momento del conjunto estadounidense.
El equipo de las "Baras y las Estrellas" estuvo en el grupo A junto a Haití, Cuba y El Salvador. Logró ganar el grupo con puntuación perfecta de los 9 puntos.
Debutó con triunfo 3-0 sobre Haití (D. Klapija, R. Ramos y S. Morales), luego venció a El Salvador también 3-0 (D. Klapija, R. Ramos y C. Cupps) y cerró con otra goleada ante Cuba con 5-0 (R. Ramos, A. Shaw, B. Dayes, J. Torquato y D. Vanney).
Rubén Ramos Jr. ha sido el goleador de los norteamericanos, quien anotó en los tres partidos del conjunto que dirige Gonzalo Segares.
Estados Unidos cerró la fase de grupos con 11 goles a favor y no ha recibido anotaciones.
Así llega Guatemala
La historia de Guatemala es muy contrastante a la de Estados Unidos. Los dirigidos por el técnico argentino Sebastián Bini solo ganó uno de sus tres partidos en la fase de grupos (B).
Los chapines perdieron ante Costa Rica (0-1), vencen a Antigua y Barbuda (4-0) y son derrotados por México (0-4). Únicamente con 3 puntos, Guatemala debió esperar la definición de los dos mejores terceros lugares y logró el boleto gracias al triunfo por goleada de Estados Unidos contra Cuba (5-0). Ese resultado terminó por darle la oportunidad de pelear por un boleto mundialista, y justamente será ante el equipo norteamericano, que lo puso en esa instancia.
En el 2011, a pesar de su favoritismo, Estados Unidos cayó ante Guatemala 2-1 y los nacionales fueron mundialistas. ¿Se repetirá la historia 15 años después?