 Gavi cumple la promesa tras ganar el Mundial
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¡Cambio de look! Gavi cumple la promesa tras ganar el Mundial

Gavi fue la principal novedad en el regreso del Barcelona a las instalaciones de Sant Joan Despí.

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Gavi cumplió promesa y se tiño de rosa tras ganar el Mundial 2026
Gavi cumplió promesa y se tiño de rosa tras ganar el Mundial 2026 / FOTO: EFE
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El centrocampista Gavi ha cumplido la promesa de teñirse de rosa si ganaba el Mundial 2026 con España y ha adelantado seis días su vuelta al trabajo con el Barcelona, que este jueves se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de dos jornadas de descanso.

El andaluz estaba citado el miércoles 12 de agosto, como los otros siete azulgranas que levantaron la Copa del Mundo el 19 de julio en Estados Unidos (Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal), pero ha acortado sus vacaciones y este jueves ha iniciado la puesta a punto con una sesión de trabajo individual.

Gavi fue la principal novedad en el regreso del Barcelona a las instalaciones de Sant Joan Despí, tras una semana de estadía en Inglaterra (del 27 de julio al 3 de agosto) y dos días de descanso.

Equipo completo

El entrenador Hansi Flick ha contado con todos los jugadores disponibles del primer equipo, acompañados por 17 futbolistas del Barça Atlètic y del Juvenil: Tommy Marqués, Gistau, Shane Kluivert, Alex González, Xavi Espart, Toni Fernández, Jofre Torrents, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Orian, Ebrima, Guille Fernández, Brian Fariñas, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Diarra.

Asimismo, el joven extremo belga Jesse Bisiwu, que ya se incorporó a la dinámica azulgrana en Inglaterra y este martes fue oficialmente presentado como nuevo jugador del Barça, se ejercitó por primera vez en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El conjunto catalán volverá a entrenar este jueves por la tarde para completar la doble sesión del día con la vista puesta en el triangular del sábado en Udine (Italia) frente al Nottingham Forest inglés y el Udinese.

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Gavi cumple promesa de teñirse de rosa tras ganar el Mundial 2026 - @FCBarcelona

*Información EFE.

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