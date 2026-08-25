Arrestan al propietario de los San Francisco 49ers de la NFL

Jed York, propietario principal de los San Francisco 49ers de la NFL, fue arrestado el domingo en East Palestine, Ohio, y acusado de participar en actos de prostitución, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por CNN. El caso ha generado repercusiones alrededor de la organización de San Francisco, mientras la liga analiza los hechos bajo sus normas de conducta personal.
Según los registros judiciales, York, de 46 años, se declaró culpable de los cargos de alteración del orden público y posesión de instrumentos delictivos tras su detención. Como parte de la resolución del caso, el empresario pagó 1.150 dólares en multas y recibió una sentencia de una noche de cárcel. Además, los documentos señalan que completó un curso en línea, aunque no detallan en qué consistió.
Escándalo en la NFL
Los registros del condado de Columbiana también indican que las autoridades confiscaron 160 dólares a York, una cantidad que no le fue devuelta y que, como parte del acuerdo de culpabilidad, fue entregada al Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Valle de Mahoning.
El caso ya llegó al conocimiento de la NFL, cuyo portavoz, Brian McCarthy, confirmó que la liga está al tanto y que revisará el asunto de acuerdo con su política de conducta personal.
York ha estado vinculado a los 49ers durante casi dos décadas y asumió el cargo de director ejecutivo en 2010. Es el hijo mayor de Denise y John York, copresidentes de la franquicia. Su situación judicial representa un episodio inusual para uno de los principales dirigentes de la NFL y ahora queda por conocer si la revisión de la liga derivará en alguna medida adicional.