La furia de Cristiano no impidió la remontada del Al-Nassr

El Al-Nassr protagonizó una remontada de carácter ante el Al-Ettifaq y terminó imponiéndose 2-3 en un partido marcado por la frustración de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués fue titular después de su viaje exprés a Francia, donde participó como embajador de la Copa Mundial de Esports 2026, pero esta vez no pudo aumentar a 978 sus goles como profesional.
La tarde comenzó de forma complicada para el conjunto dirigido por Ange Postecoglou. El guardameta Bento volvió a quedar en el centro de las críticas después de ser expulsado al minuto 12 por una fuerte entrada sobre Moussa Dembélé, cuando salió de su área para intentar despejar el peligro. Con un hombre menos, el técnico tuvo que recurrir al joven Abdulrahman Al-Otaibi, de apenas 18 años, quien poco después sufrió dos remates de larga distancia que terminaron en el fondo de la portería y permitieron al Al-Ettifaq marcharse al descanso con ventaja de 2-0.
Cristiano Ronaldo se fue molesto tras ser sustituido al descanso
La situación provocó la evidente molestia de Cristiano Ronaldo, quien fue captado reclamando a sus compañeros durante el encuentro. El portugués mostró su frustración durante la pausa de hidratación y volvió a ser protagonista por sus gestos de desaprobación después de los goles recibidos. Al finalizar la primera mitad se marchó enfadado al vestuario y no regresó para el complemento. No quedó claro si el cambio obedeció a una decisión táctica, a alguna molestia física o a la intención de darle descanso tras su reciente viaje a Francia.
Sin su máxima figura sobre el terreno de juego, el Al-Nassr reaccionó en la segunda mitad y completó una espectacular remontada. Sadio Mané fue el gran protagonista al marcar a los minutos 74 y 90+1, mientras que Abdulelah Al-Amri anotó el tanto que puso el 2-2 al 77'. Joao Félix también tuvo un papel determinante al aportar dos asistencias.
De esta manera, el equipo consiguió un triunfo agónico por 2-3 y demostró que puede sobreponerse incluso en una noche en la que Cristiano Ronaldo terminó siendo más noticia por su enfado que por sus goles. El portugués había marcado en la jornada anterior ante Al-Riyadh, alcanzando los 977 tantos de su carrera y quedándose a 23 de la histórica barrera de los 1,000