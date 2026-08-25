Xavi asegura que llega a la “universidad del futbol”

Xavi Hernández fue presentado este martes como nuevo seleccionador de Países Bajos y dejó claro desde sus primeras declaraciones que asume el cargo con enorme ilusión. El exjugador y exentrenador del Barcelona destacó la profunda influencia que el fútbol neerlandés ha tenido en su carrera y comparó su llegada a la selección con el ingreso a una auténtica institución de aprendizaje.
"Tengo muchas conexiones con este país. Mi sensación es que voy a la universidad del fútbol, de la que yo aprendí mucho durante mi carrera como jugador y entrenador", afirmó Xavi durante la rueda de prensa celebrada en la sede de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), en Zeist. El técnico también agradeció la confianza depositada en él, especialmente al director técnico Nigel de Jong, quien lo acompañó durante su presentación.
El nuevo reto de Xavi Hernández
El entrenador español explicó que pretende aprovechar todo lo aprendido durante su etapa en el banquillo del Barcelona, tanto los éxitos como las dificultades. "Para nosotros el gran reto es impregnar al jugador y a la federación de esta filosofía nuestra", señaló Xavi, quien adelantó que buscará una selección protagonista, basada en "el fútbol de ataque, tener la iniciativa en el juego con el balón y mantener la posesión en todo momento".
Xavi, además, reconoció que uno de sus grandes estímulos será la posibilidad de dirigir a Países Bajos durante el Mundial de 2030, que se disputará en parte en España. "Sería una gran motivación", afirmó al imaginarse al frente de la ‘Oranje’ en territorio español, y añadió que lo sería "más aún" si el equipo llegara a disputar una hipotética final en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el técnico fue prudente y recordó que el primer objetivo será conseguir la clasificación para la cita mundialista.