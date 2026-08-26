La UEFA acaba con el boicot a la FIFA

La UEFA ha decidido poner fin al boicot a las competiciones organizadas por la FIFA, luego de recibir garantías suficientes sobre el futuro de una controvertida iniciativa para incorporar capital privado al máximo organismo del fútbol mundial. La medida llega después del fallido intento impulsado durante la gestión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y tras el rechazo que generó la propuesta dentro de la comunidad futbolística.
De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times, la UEFA recibió garantías de que el proyecto que, según sus dirigentes, podía "desfigurar el deporte", no volverá a ser planteado. Los máximos responsables del organismo europeo se reunirán este jueves en Mónaco para comunicar oficialmente la decisión a las 55 federaciones que integran la UEFA y poner así punto final a una etapa de fuerte tensión con la FIFA.
La UEFA sigue en contra de la gestión de Gianni Infantino
El organismo europeo había establecido dos condiciones para levantar el boicot. La primera era retirar el proyecto relacionado con la privatización de la Copa del Mundo, algo que la FIFA hizo a finales de julio después de la oposición generalizada que recibió la iniciativa. La segunda exigencia consistía en obtener garantías de que un episodio similar no volvería a repetirse. Con ambas condiciones atendidas, la UEFA considera que existen suficientes motivos para retomar su participación en las competiciones de la FIFA.
Sin embargo, el final del boicot no significa que la UEFA haya cambiado su postura frente a Infantino. Aleksander Ceferin, presidente del organismo europeo, volvió a defender esta semana la necesidad de que el dirigente deje su cargo. Ceferin confía en que Infantino comprenda que no cuenta con el respaldo suficiente, no solo entre quienes tienen poder de decisión, sino también entre aficionados, futbolistas, exjugadores y entrenadores.
En caso de que el actual presidente de la FIFA decida presentarse a las elecciones de marzo, Ceferin anticipó que podría surgir un candidato dispuesto a enfrentarlo y rechazó, además, la idea de que la UEFA actúe únicamente en defensa de las federaciones y clubes más poderosos.