 Resultado Real Madrid vs. Real Sociedad -Jornada 1 LaLiga
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Mbappé destroza a la Real Sociedad y pone al Madrid en la cima

El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad y se colocó como líder provisional de LaLiga tras dos jornadas, a la espera del duelo entre Barça y Athletic Club.

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Celebración del Real Madrid ante la Real Sociedad - EFE
Celebración del Real Madrid ante la Real Sociedad / FOTO: Agencia EFE
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El Real Madrid sumó su segunda victoria de la temporada al imponerse con autoridad por 4-1 a la Real Sociedad, en el partido reprogramado correspondiente a la primera jornada de LaLiga española. Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro al firmar un triplete, mientras que Vinícius Júnior también se hizo presente en el marcador. Con este resultado, el conjunto dirigido por José Mourinho mantiene el paso perfecto con dos triunfos en sus dos primeras presentaciones.

El encuentro tuvo un primer tiempo intenso y disputado, aunque las ocasiones claras fueron escasas. Cuando parecía que ambos equipos llegarían al descanso sin goles, Mbappé apareció al minuto 40 para abrir el marcador con un potente remate, luego de recibir una precisa asistencia de Federico Valverde. Sin embargo, la ventaja madridista duró poco, ya que Luka Sučić encontró el empate al minuto 44 y devolvió la igualdad al marcador justo antes del descanso.

El Real Madrid se destapó en el segundo tiempo

La reacción del Real Madrid llegó con fuerza tras el paso por los vestuarios. Al minuto 59, Mbappé volvió a aparecer para recuperar la ventaja después de una excelente combinación con Jude Bellingham. El propio Bellingham fue protagonista nuevamente al 68', cuando recuperó un balón que parecía perdido y asistió a Vinícius Júnior, quien no desaprovechó la oportunidad para establecer el 3-1. La noche perfecta de Mbappé se completó al minuto 80, cuando recibió una magnífica asistencia de Vinícius, se quedó solo frente al arquero y definió con un sutil toque por encima de su salida para completar su hat-trick.

El Real Madrid no necesitó buscar más goles y terminó asegurando tres puntos de gran valor ante su afición. La victoria le permite colocarse como líder provisional de LaLiga después de dos jornadas, con una diferencia de goles de +4.

Sin embargo, el liderato todavía está pendiente de lo que ocurra este jueves en el duelo entre el Barcelona y el Athletic Club, ya que el conjunto azulgrana cuenta con una mejor diferencia de goles. Mientras tanto, los blancos celebran un arranque perfecto y el gran momento goleador de Mbappé, que ya comienza a marcar diferencias en el campeonato español.

Homenaje a los campeones del mundo españoles en el Santiago Bernabéu | EFE

Homenaje a los campeones del mundo españoles en el Santiago Bernabéu / EFE

Homenaje a los campeones del mundo españoles en el Santiago Bernabéu | EFE

Homenaje a los campeones del mundo españoles en el Santiago Bernabéu / EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española / EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española / EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española / EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española / EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española / EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

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Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española | EFE

Partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la jornada 1 de LaLiga española / EFE

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