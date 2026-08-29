Afición pide la salida de Marco Antonio Figueroa

La afición de Comunicaciones llegó al límite de su paciencia para con su técnico, el chileno Marco Antonio Figueroa. La derrota en el Clásico 338, 0-1 ante Municipal con el gol e Erik López, al parecer fue la gota que rebalsó el vaso, ya que el hincha, además de lanzarle objetos al estratega, pidió a gritos su salida del club con un claro: "Fuera, Fantasma".
Municipal superó a Comunicaciones y lo hizo ver mal durante el partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato mayor del futbol guatemalteco, y un golazo de Erik López fue el detonante entre la relación del aficionado y el técnico.
Segundos antes de que terminara el partido, la afición al unísono comenzó a gritar: "Fuera, Fantasma; fuera, Fantasma; fuera, Fantasma". Ante la reprobación del técnico sudamericano, quien no ha tenido, desde un inicio, la mejor de las relaciones con su público.
Al terminar el duelo, siguió el abucheo para el cuerpo técnico encabezado por Figuero, pero también se reportó el lanzamiento de varios objetos a la zona de la banca donde estaba el técnico de Comunicaciones.
De todos los objetos lanzados a Figueroa, ninguno impactó en su humanidad, pero Comunicaciones se expone a una fuerte sanción económica, la cual se conocerá en la próxima semana.