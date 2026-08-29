Partidos atractivos de la primera jornada de la Champions

La primera jornada de la Champions League promete emociones desde el inicio, con varios de los grandes protagonistas del fútbol europeo enfrentándose a rivales de enorme exigencia. El Real Madrid abrirá su camino en el Santiago Bernabéu frente al Inter, en uno de los duelos más atractivos de la fecha. El conjunto blanco buscará comenzar con el pie derecho en casa ante un adversario acostumbrado a competir al máximo nivel en Europa.
El Barcelona también tendrá un estreno de alto interés, aunque en su caso será como local ante el Feyenoord. El conjunto azulgrana saltará al Camp Nou el miércoles 9 de septiembre con la misión de sumar sus primeros tres puntos y comenzar a marcar territorio desde la primera jornada. Ese mismo día, el Atlético de Madrid afrontará uno de los desafíos más complicados del arranque, pues visitará Anfield para medirse con el Liverpool, en un escenario donde los rojiblancos ya saben lo difícil que resulta competir.
Otros duelos llamativos en la Champions League
Entre los representantes españoles también destaca el regreso del Betis a la máxima competición continental. El conjunto verdiblanco comenzará su aventura como visitante frente al Lille, mientras que el Villarreal tendrá que viajar a Alemania para enfrentarse al Borussia Dortmund. Ambos compromisos supondrán una prueba importante desde el comienzo, especialmente por la calidad y experiencia internacional de sus respectivos rivales.
La jornada inaugural, por tanto, tendrá varios focos de atención y dejará desde temprano duelos capaces de marcar el rumbo de los principales aspirantes españoles. Real Madrid-Inter, Barcelona-Feyenoord, Liverpool-Atlético de Madrid, Lille-Betis y Borussia Dortmund-Villarreal serán algunos de los encuentros que inaugurarán una nueva edición de una Champions League que vuelve a reunir a los mejores clubes del continente.