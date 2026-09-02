 Fiscalía se pronuncia por elección del Mundial Catar 2022
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Fiscalía francesa pide juzgar a cuatro personas por el caso 'Qatargate'

La Fiscalía de Francia pidió llevar a juicio a cuatro personas por una investigación sobre posibles actos de corrupción relacionados con la elección de Catar como sede del Mundial 2022.

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Balón del Mundial de Catar 2022 - Archivo
Balón del Mundial de Catar 2022 / FOTO: Archivo
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La Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) solicitó formalmente llevar a juicio a cuatro personas en el marco del caso conocido como ‘Qatargate’, una investigación que busca esclarecer posibles actos de corrupción relacionados con la controvertida elección de Catar como sede del Mundial de Fútbol de Catar 2022. Entre los señalados figura Reynald Temarii, exvicepresidente de la FIFA y antiguo presidente de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

La justicia francesa centra sus pesquisas en las maniobras que se habrían producido antes de la votación definitiva para elegir la sede del torneo, celebrada en diciembre de 2010. Según información publicada por el diario francés Le Monde, la PNF presentó el pasado 27 de agosto su solicitud para que cuatro personas sean juzgadas por hechos presuntamente vinculados con corrupción y posibles intentos de influir en el proceso de elección.

Polémica por la adjudicación del Mundial de Catar 2022

Además de Temarii, entre los principales implicados aparece el multimillonario catarí Mohamed Ben Hammam, considerado una de las figuras clave dentro de la estrategia de Catar para conseguir la organización del Mundial. La investigación francesa analiza especialmente los vínculos económicos entre ambos y el papel que estos pudieron desempeñar durante el complejo proceso previo a la votación.

El expediente pone bajo la lupa los fondos que, presuntamente, Ben Hammam habría proporcionado a Temarii para financiar su defensa y un recurso después de que el dirigente fuera suspendido por el comité de ética de la FIFA.

La sanción se produjo tras una investigación publicada por The Sunday Times. Las autoridades francesas buscan determinar si esos movimientos financieros pudieron condicionar las decisiones de Temarii y, eventualmente, influir en el resultado de la elección que terminó otorgando a Catar el Mundial de 2022.

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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 -

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