 14 exjugadores buscaron cargos públicos en Brasil
Deportes

14 exjugadores buscaron cargos públicos en Brasil

Vanderlei Luxemburgo, Luis Fabiano, Edmundo y otras figuras del fútbol brasileño buscaron llegar a la política en las elecciones, pero únicamente dos exjugadores fueron elegidos.

Compartir:
Luis Fabiano durante el Mundial 2010 con Brasil - FIFA
Luis Fabiano durante el Mundial 2010 con Brasil / FOTO: FIFA
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las elecciones legislativas celebradas el domingo en Brasil dejaron un balance poco favorable para los exfutbolistas que buscaron dar el salto de las canchas a la política. De los 14 antiguos jugadores que participaron en los comicios, únicamente dos consiguieron los votos necesarios para ocupar un cargo público: Danrlei de Deus Hinterholz, como diputado federal por Río Grande do Sul, y Bobô, como diputado regional por Bahía.

Danrlei, histórico portero del Gremio, fue el exfutbolista que obtuvo el mejor resultado. El exportero, ganador de la Copa Libertadores de 1995, el Campeonato Brasileño de 1996 y tres Copas de Brasil, consiguió 105.017 votos y aseguró su elección como diputado federal por el Partido Social Democrático (PSD). Por su parte, Raimundo Nonato Tavares da Silva, conocido como Bobô y campeón brasileño con Bahía en 1988, recibió 70.893 votos y ocupará un escaño en la Asamblea Legislativa de ese estado.

Otros datos que dejaron las elecciones en Brasil

Entre los nombres que quedaron fuera destaca Vanderlei Luxemburgo, exseleccionador de Brasil y antiguo entrenador del Real Madrid, quien buscaba un puesto en el Senado por Tocantins con el partido Podemos. El reconocido técnico obtuvo 67.987 votos, pero no logró alcanzar su objetivo. Tampoco tuvieron éxito figuras como Edmundo, ídolo de Palmeiras y Vasco da Gama, quien consiguió 35.725 votos en Río de Janeiro; Luis Fabiano, exgoleador del São Paulo y Sevilla, que apenas alcanzó 9.613 sufragios; y Marcelinho Carioca, histórico jugador del Corinthians.

Te puede interesar:

Brasil definirá a su próximo presidente entre Flávio Bolsonaro y Lula

El próximo 25 de octubre, los brasileños volverán a las urnas para elegir entre Lula y Flávio Bolsonaro.

La lista de exfutbolistas derrotados se completó con Donizete Pantera, Washington, Finazzi, Sergio, Dinei, Cleo Hickmann, Flávio Caça-Rato y Éverton Felipe, quienes aspiraban a diferentes cargos legislativos en varios estados.

A ellos se sumó Marcos Braz, exdirigente del Flamengo, quien buscaba la reelección como diputado federal por Río de Janeiro, pero terminó como suplente. Así, la jornada electoral dejó claro que la popularidad conquistada en el fútbol no siempre se traduce en respaldo suficiente en las urnas.

Foto embed
Vanderlei Luxemburgo, extécnico del Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendast
Nacionales

EN IMÁGENES. Temor e incertidumbre en Villa Hermosa tras colapso de viviendas

12:41 PM, Oct 05
Subsecretaria de Conred: Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del ríot
Nacionales

Subsecretaria de Conred: "Nunca debió haberse dado el permiso de construcción sobre el cauce del río"

10:12 AM, Oct 05
Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026t
Deportes

Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026

11:10 AM, Oct 05
Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan en México a dos reos fugados de Fraijanes II

09:28 AM, Oct 05
Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguatt
Nacionales

Ejecutivo entrega a la CC el informe sobre el nombramiento de Menkos en el Banguat

10:35 AM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.AccidenteComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar