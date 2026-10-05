14 exjugadores buscaron cargos públicos en Brasil

Las elecciones legislativas celebradas el domingo en Brasil dejaron un balance poco favorable para los exfutbolistas que buscaron dar el salto de las canchas a la política. De los 14 antiguos jugadores que participaron en los comicios, únicamente dos consiguieron los votos necesarios para ocupar un cargo público: Danrlei de Deus Hinterholz, como diputado federal por Río Grande do Sul, y Bobô, como diputado regional por Bahía.
Danrlei, histórico portero del Gremio, fue el exfutbolista que obtuvo el mejor resultado. El exportero, ganador de la Copa Libertadores de 1995, el Campeonato Brasileño de 1996 y tres Copas de Brasil, consiguió 105.017 votos y aseguró su elección como diputado federal por el Partido Social Democrático (PSD). Por su parte, Raimundo Nonato Tavares da Silva, conocido como Bobô y campeón brasileño con Bahía en 1988, recibió 70.893 votos y ocupará un escaño en la Asamblea Legislativa de ese estado.
Otros datos que dejaron las elecciones en Brasil
Entre los nombres que quedaron fuera destaca Vanderlei Luxemburgo, exseleccionador de Brasil y antiguo entrenador del Real Madrid, quien buscaba un puesto en el Senado por Tocantins con el partido Podemos. El reconocido técnico obtuvo 67.987 votos, pero no logró alcanzar su objetivo. Tampoco tuvieron éxito figuras como Edmundo, ídolo de Palmeiras y Vasco da Gama, quien consiguió 35.725 votos en Río de Janeiro; Luis Fabiano, exgoleador del São Paulo y Sevilla, que apenas alcanzó 9.613 sufragios; y Marcelinho Carioca, histórico jugador del Corinthians.
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La lista de exfutbolistas derrotados se completó con Donizete Pantera, Washington, Finazzi, Sergio, Dinei, Cleo Hickmann, Flávio Caça-Rato y Éverton Felipe, quienes aspiraban a diferentes cargos legislativos en varios estados.
A ellos se sumó Marcos Braz, exdirigente del Flamengo, quien buscaba la reelección como diputado federal por Río de Janeiro, pero terminó como suplente. Así, la jornada electoral dejó claro que la popularidad conquistada en el fútbol no siempre se traduce en respaldo suficiente en las urnas.